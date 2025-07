L’Ajuntamen d'Alcanar convoca un ple extraordinariper revocar el règim de dedicació parcial d'una regidora

El Grup Municicipal de la CUP d'Alcanar ha manifestat la seva profunda preocupació davant la convocatòria de Ple extraordinària i urgent per al proper 25 de juliol, amb un ordre del dia que inclou la revocació cautelar de la delegació de competències i la dedicació parcial d'una regidora de l'equip de govern.

Apunta que "Respectant en tot moment la presumpció d'innocència de la persona afectada, considerem que aquesta situació posa de manifest una greu manca de control per part de l'equip de govern. Com a màxim representant del govern municipal, l'alcalde té la responsabilitat última de vetllar pel bon funcionament de l'administració i la correcta gestió dels recursos públics".

Considera que "La revocació d'unes competències i la dedicació parcial d'un càrrec públic per part del mateix govern que les va atorgar, requereix una explicació clara i concisa a la ciutadania. L'equip de govern ha d’assumir les seues responsabilitats polítiques i explicar detalladament els motius que han portat a aquesta decisió, garantint la màxima transparència i rendició de comptes.

Des de la CUP, s'exigeix que en el Ple convocat es donin totes les explicacions pertinents i es depuren les responsabilitats polítiques derivades d’esta situació. La ciutadania mereix un govern transparent i que actue amb la màxima responsabilitat en l'ús dels recursos públics.

Segons diverses fonts periodístiques, el passat dimecres 23 de juliol la direcció nacional d’Esquerra va traslladar per escrit al govern municipal que la Comissió d’Ètica i Compliment Normatiu del partit va acordar seva suspensió provisional de militància de la regidora Meritxell Ulldemolins per presumptes irregularitats, “davant la naturalesa potencialment delictiva dels fets que s’estan investigant”. El mateix dia l’Ajuntament va elevar el decret d’alcaldia per a la revocació cautelar de totes les seves competències