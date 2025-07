Sixena

Concentració davant de les portes del MNAC per defensar el nostre patrimoni artístic català

A les 10h, hi ha convocada un concentració davant de les portes del MNAC

Diverses territorials de l'ANC han convocat una concentració davant de les portes del MNAC per defensar el nostre patrimoni artístic català. La convocatòria sorgeix d'una iniciativa de l'Assemblea territorial de Mataró i de la gent Gran de l'ANC.

Davant d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Villanueva de Sijena ha dirigit un escrit urgent al jutjat d'Osca encarregat de l'execució de l'ordre de devolució a l'Aragó de les pintures perquè tanqui les sales del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) on s'exposen per impedir un acte de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). El consistori d'Osca acompanya el seu escrit amb el cartell de la convocatòria, una imatge de les pintures en la seva actual ubicació sota la qual s'observa un fum lila que, segons explica l'advocat en declaracions a l'esmentada agència, espera "que no sigui premonitori de res". El lletrat de l'Ajuntament adverteix el jutge que un atemptat contra les valuoses pintures de la sala capitular, "cremant-les o atemptant-hi", "donaria al trast amb l'execució de la sentència, havent de tenir-se en compte el seu valor de 1.000 milions d'euros".

Múltiples Territorials de l'@assemblea convoquen una acció en defensa de les pintures de Sixena, entre les quals, Mataró, l'Hospitalet, Esquerra Eixample, Cornellà,Mollet,Les Corts,Lleida,Badalona,Sants,Sabadell,El Prat,Granollers,Calafell,Vilanova,Sant Andreu,Sitges,Manresa,Reus pic.twitter.com/FykX2jOWPp — ANC Mataró (@MataroxIndep) July 8, 2025