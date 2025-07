Aclariments

En resposta a les declaracions del Sr. Jordi Viñas (Alcalde de Salt) aparegudes al Diari “El Punt” el dilluns 7 de juliol sobre el trencament de l’Acord de governabilitat d’IPS-CUP amb el govern d’ERC-Junts de 13 de maig fem alguns aclariments:1. No confonguin al poble: El Sr. Viñas parla del compliment del 80% del Pla d’Acció municipal (PAM). El PAM i l’Acord de governabilitat són dues coses diferents. El PAM són les accions que determina l’equip de govern. El suport d’IPS-CUP al govern municipal es traduïa en un Acord de governabilitat que contemplava 42 accions que no s’inclouen dins el PAM. Del total de 42 accions a 13 de maig el grau de compliment era del 47,62% (20 accions realitzades). No arriba ni al 50%.

El trencament de l’Acord de governabilitat el vam fer públic en una nota de premsa el 13 de maig on quedaven claríssims els motius:

Veníem de 4 anys on el govern d’ERC i Junts amb majoria absoluta feia i desfeia sense tenir en compte l’oposició. El treball ha estat feixuc, difícil i de seguiment constant, i amb pocs resultats fins ara. Actualment, hem tensionat la corda per portar el govern a l’esquerra, sobretot veient l’immobilisme i la falta d’immediatesa en les polítiques en matèria d’habitatge. El govern per enèsima vegada ens respon a mitges i el poble necessita voluntat, valentia i esforç polític. Ens trobem un govern continuista, que no s’arremanga i que no està La lectura completa de l’entrevista ens reafirma en això. Des d’IPS-CUP seguim “Fent poble”. Treballant per un Salt de cohesió, equitat, identitat i comunitat.

Salt, 7 de juliol