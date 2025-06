LLUITA INSTITUCIONAL

Del carrer al Parlament: la CUP s’implica en la vaga de lloguers de Banyoles

Aquest dilluns 2 de juny, Àgueda Amestoy, portaveu vaguista, Non Casadevall, Secretari General de la CUP, la diputada de la CUP al Parlament, Laure Vega, el diputat a la Diputació de Girona, Guillem Surroca i la regidora de Sumem CUP Banyoles, Jana Soteras han visitat els blocs de pisos dels carrers Llibertat i Sant Martirià de Banyoles, on 17 llars continuen en vaga de lloguers contra InmoCaixa, la gestora immobiliària de la Fundació “La Caixa” que gestiona els habitatges protegits.



Les famílies afectades, amb el suport del Sindicat de Llogateres, es mobilitzen des de fa més de dos mesos per denunciar una situació insostenible: pujades de lloguer injustificades, clàusules abusives, manca de manteniment i el risc de desqualificació d’uns habitatges construïts amb diners públics.



Segons Àgueda Amestoy “davant aquesta situació injusta, mostrem la voluntat de seguir en vaga perquè La Caixa se senti a negociar i aturi les pressions que rebem individualment cada una de les persones afectades” i anuncia que cada vegada són més famílies que se sumen a la vaga. Laure Vega, diputada de la CUP, ha declarat que «les pràctiques que està portant a terme La Caixa són pràcticament de cartel, estem parlant que estan trucant 7 o 8 vegades al dia a les veïnes sabent que tenen canalla i, en canvi, no els hi donen resposta quan toca». A més a més, la diputada ha afegit per alertar que «malgrat els sembli que són lluites individuals per al propi habitatge, no serà així».



Davant l’escalada recent de pressions per part d’InmoCaixa —en forma de trucades i missatges intimidatoris que acusen falsament les vaguistes de morositat—, el Sindicat ha impulsat una resposta col·lectiva contundent: la presentació d’una demanda judicial col·lectiva que denuncia el cobrament sistemàtic de quantitats indegudes, com l’IBI, assegurances i pàrquings obligatoris. Aquesta acció reclama la devolució de més de 231.000 euros i la nul·litat de diverses clàusules abusives. És, fins avui, la demanda més gran presentada a Catalunya contra un gran tenidor d’habitatge protegit.



Aquesta ofensiva judicial s’acompanya d’una petició explícita a la responsabilitat institucional. El Sindicat de Llogateres ha instat les administracions públiques a prendre partit davant el conflicte, i la CUP ha assumit la responsabilitat de traslladar aquesta lluita del carrer a les institucions.



Non Casadevall ha denunciat l’emergència habitacional que viu el país i la necessitat de recuperar la gestió pública d’habitatges, declara que “l’habitatge no pot ser un negoci, ha de ser un dret primordial de les persones”. Banyoles es troba en zona tensionada, per aquest motiu la regidora de Sumem CUP Banyoles, Jana Soteras, ha explicat que van presentar una moció en defensa de les famílies el passat mes de febrer a l’ajuntament de Banyoles i a l’espera de que s’aprovi el pla local d’habitatge “que fa massa temps que reclamem”.



Amb aquesta acció, la formació independentista dona ple suport a les reivindicacions de les vaguistes, que són:

El traspàs dels pisos a l’Incasòl, per garantir-ne la titularitat pública i la seva protecció permanent

La paralització immediata dels desnonaments i la renovació automàtica dels contractes de lloguer

L’eliminació de clàusules abusives i l’ajust del lloguer a la capacitat econòmica de les famílies

El manteniment adequat i digne dels habitatges i edificis

El reconeixement formal del dret col·lectiu d’organització i negociació dels llogaters i llogateres



Per la CUP, el cas de Banyoles posa en evidència les limitacions d’un model d’habitatge protegit gestionat per actors privats, que ha derivat en opacitat, abusos i especulació. És imprescindible reforçar el control públic, garantir el caràcter social dels habitatges i acabar amb la impunitat dels grans tenidors.



La lluita d’aquests llogaters no és només per casa seva, estan lluitant per l’habitatge públic d’aquest país, per les cases de la classe treballadora.