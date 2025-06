Habitatge

Clam de les entitats per l’habitatge públic i en suport a la lluita de les llogateres en vaga contra La Caixa

Una seixantena de persones han fet públic en roda de premsa el manifest “En defensa de l’habitatge protegit”, avui a les 12h davant del palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El text ha estat signat per les principals federacions i organitzacions socials i sindicals del país, que representen més de 3.600 associacions i es presenta com un gest de suport a les llogateres que fa tres mesos van iniciar la vaga de lloguers contra La Caixa en defensa de l’habitatge públic.

El comunicat ha estat signat per les principals organitzacions de país: tot l’espectre del sindicalisme laboral (CCOO, CGT, CNT, CO.BAS, Intersindical-CSC, Solidaritat Obrera, UGT); la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC); les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (Affac); la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans; el Consell Nacional de Joventut de Catalunya; la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) i d’altres grans entitats com ara Ecologistes en Acció o l’Assemblea Nacional Catalana. El manifest segueix obert a noves adhesions.



La primera vaga per l’habitatge protegit continua creixent en el seu tercer mes





Aquest tercer mes de vaga s’hi han sumat 4 noves llars de la promoció d’habitatge protegit de Palau-Solità i Plegamans a les 62 que ja hi eren. Les vaguistes ja tenen retingudes en un fons comú rendes per un valor de més de 84.266 € que no pagaran a La Caixa fins que no doni resposta a les seves demandes. De fet, la vaga va començar quatre anys més tard que les llogateres de fins a 38 promocions d’habitatges protegits de La Caixa comencessin a demanar a La Caixa un diàleg davant els abusos immobiliaris i les expulsions sistemàtiques que estava efectuant sobre més de 2.000 llars. Malgrat que les llogateres s’han mobilitzat desenes d’ocasions, han rebut el suport d’una desena d’Ajuntaments i han reiterat per activa i per passiva la seva voluntat de pactar solucions negociades amb La Caixa, aquesta només ha respost amb silenci i amb noves demandes i expulsions.



Nous llogaters s’afegeixen a la demanda judicial per reclamar 260.414,26 € a La Caixa





Però el Sindicat i les llogateres no s’han quedat de braços plegats davant la manca de diàleg de La Caixa. Fa només unes setmanes el jutjat de primera instància núm. 35 de Barcelona va acceptar una demanda col·lectiva contra La Caixa per reclamar l’IBI cobrat indegudament als llogaters d’habitatge protegit i anul·lar aquesta clàusula abusiva de tots els contractes. A hores d’ara, aquesta demanda està interposada pel Sindicat i 68 llars, tot i que s’hi poden afegir fins a un total de 1850 i que la quantitat reclamada augmenti fins a 10 milions d’euros. Aquesta és la segona demanda judicial que interposem contra La Caixa per la incorporació de clàusules abusives en els contractes de lloguer dels habitatges protegits.



La Generalitat s’ofereix com a part mediadora, però La Caixa també la rebutja





Davant aquest conflicte creixent, fa només unes setmanes, la Generalitat es va oferir a les dues parts com a mediadora a través de l’Agència Catalana de Consum. Si bé el Sindicat i les llogateres han acceptat aquesta mediació, després de setmanes d’oferiment, La Caixa ha rebutjat aquesta possibilitat.

El clam social per evitar la privatització dels habitatges protegits i en defensa de l’habitatge públic s’esten de forma transversal. La solidaritat social amb la lluita de les vaguistes arriba a cada racó del territori en forma d’actes, manifestacions de suport i donacions a una caixa de resistència ja ha acumulat 20.000€. I el suport institucional no para de créixer: ja són més d’una desena els ajuntaments que han aprovat mocions a favor de les vaguistes i que reclamen la compra pública dels pisos per part de l’Incasòl, l’últim, l’Ajuntament de Barcelona. En aquest context, aquest manifest és nou gest contundent de suport cap a la lluita de milers de llogateres d’habitatge protegit a Catalunya que defensen l’habitatge públic i protegit per sempre.