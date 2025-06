Solidaritat

Dues activistes del Pla de l’Estany i la Garrotxa se sumen a la Marxa Global per Gaza per trencar el silenci internacional

Dues activistes del Pla de l?Estany i la Garrotxa se sumen a la Marxa Global per Gaza per trencar el silenci internacional

Dues activistes vinculades a les plataformes de suport a Palestina del Pla de l’Estany i la Garrotxa participaran aquest mes de juny a la Global March to Gaza, una acció internacional impulsada des de la societat civil per denunciar la catàstrofe humanitària a la Franja i exigir una resposta immediata dels organismes internacionals.

La marxa, de caràcter popular i completament independent, començarà el 13 de juny a la ciutat egípcia d’Al Arish i avançarà a peu fins a Rafah, a la frontera amb Gaza. S’hi han sumat més de 1.500 persones d’una trentena de països, i es preveu una gran concentració el dia 15 a la frontera, on les participants acamparan fins al dia 20.

La iniciativa vol fer visible el bloqueig inhumà imposat per Israel sobre la Franja de Gaza, la situació d’emergència alimentària i sanitària i la retenció de milers de camions d’ajuda humanitària a les portes de Rafah. Organismes internacionals com l’ONU han alertat del risc imminent de fam generalitzada, del col·lapse total dels serveis de salut i de la destrucció sistemàtica de la infraestructura civil.

La participació de les activistes gironines se suma a aquest clam global que denuncia l’actual genocidi contra el poble palestí, amb més de 53.700 persones assassinades i més de 122.900 ferides des del 7 d’octubre de 2023. Des del 2 de març, Israel manté completament tancats els passos fronterers de Gaza, impedint l’accés de l’ajuda més bàsica.

El moviment March to Gaza no rep ni ofereix finançament: cada participant s’autogestiona el viatge. Per aquest motiu, les plataformes del Pla de l’Estany i la Garrotxa han iniciat una campanya de suport per recollir fons i facilitar la participació de les dues activistes.

En paraules d’una de les organitzadores, “quan els governs callen o col·laboren amb el genocidi, és la societat civil qui ha de respondre”. Durant els dies de marxa, es preveu una forta presència a les xarxes socials per garantir la seguretat i fer arribar al món les veus de les participants.