Model de ciutat

Victòria veïnal a Barcelona: La Fórmula I no totnarà al centre de la ciutat

Les entitats veïnals Les Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb). Associació Promoció del Transport Públic (PTP), Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Eixample Respira i Maragall Respira celebren que l'Ajuntament de Barcelona hagi decidit no repetir l'exhibició de Fórmula 1 al passeig de Gràcia. Aquesta decisió és el resultat de la mobilització de centenars de veïnes i veïns, i de més de 200 entitats socials, ecologistes i veïnals que vam alçar la veu contra un model de ciutat que prioritza els interessos econòmics d'uns pocs per sobre del benestar col·lectiu.

La manifestació del 19 de juny de 2024, sota el lema "Fora Fórmula Fum", va expressar el rebuig del veïnat a esdeveniments que generen contaminació, soroll i privatitzen l'espai públic.

Aquesta decisió també està en línia amb la recomanació del Síndic de Greuges de Barcelona, que va suggerir traslladar l'exhibició al Circuit de Catalunya a Montmeló, argumentant que l'esdeveniment "no és coherent amb les polítiques locals de mobilitat sostenible ni amb el respecte al dret a l'espai públic, a un medi ambient sa ni a la salut".

Tot i així, les esmentades entitats no abaixaran la guàrdia. "Ens preocupa la presència d’una “fan village” a la plaça de Catalunya i el risc que algun monoplaça pugui tornar a circular per la ciutat i exigeixen garanties clares que l'espai públic serà respectat i que cap vehicle de Fórmula 1 envairà els nostres carrers.

"Les barcelonines i els barcelonins no necessiten espectacles de motor: necessiten un aire net per als nostres fills, transports públics que funcionin, i més verd a la ciutat. Ho diuen els experts, ho reclamen les metgesses i els professionals sanitaris, i ho constata la darrera declaració del grup d’experts de la Generalitat. No és només una qüestió ambiental: és una qüestió de salut i de justícia", remarquen en un comunicat



Demanen que les subvencions públiques que s’han destinat a aquests esdeveniments es reorientin cap a iniciatives que aportin valor real al veïnat: millora del transport públic, més zones verdes i accions per reduir la contaminació. La ciutat ha de cuidar la seva gent, no promocionar interessos privats.



Puntualitzen que "Barcelona s’enfronta a amenaces importants. No volem que es converteixi en un aparador pensat només per lluir de cara enfora. El que volem és una ciutat per viure, per gaudir-la cada dia. Una ciutat amable amb els seus veïns i veïnes, on la prioritat siguin les persones i no els interessos econòmics. Volem respirar tranquil·lament, moure’ns amb facilitat i cuidar-nos col·lectivament".



I, com sempre, remarquen que "davant d’aquestes amenaces, la ciutadania de Barcelona s’hi oposarà i lluitarà per una Barcelona respectuosa amb la vida, que posi al centre la salut, el benestar i els drets de les persones que hi viuen".