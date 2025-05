LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona impulsa les jornades “La vida que imaginem, la ciutat que construïm” el 23 i 24 de maig

Els dies 23 i 24 de maig, Guanyem Girona organitza unes jornades polítiques i municipalistes sota el títol “La vida que imaginem, la ciutat que construïm”, una proposta que convida la ciutadania a reflexionar col·lectivament sobre els reptes del municipalisme, el model de ciutat, el dret a l’habitatge, l’ús de l’espai públic i el futur de la llengua catalana. Amb la participació d’experts, activistes i referents del món social i cultural, la iniciativa pretén combinar el debat polític amb activitats lúdiques i familiars en diferents barris de la ciutat.

Amb aquesta proposta, segons els portaveus de la Guanyem Girona, Alaitz Inxaustegui i Guillem Policarpo, «volem continuar generant espais de pensament col·lectiu i acció política arrelada al territori. Aposem per una ciutat més justa, inclusiva i viva.»

Les jornades començaran divendres 23 de maig a les 18.30 h a l’Auditori Josep Irla amb una taula inaugural sota el títol “Construïm les ciutats del futur”, en què participaran l’alcalde de Girona i cap de llista de la formació, Lluc Salellas; Eñaut Gracia, regidor d’EH Bildu a l’Ajuntament d’Errenteria; i Mariona Lladonosa, sociòloga i politòloga. La conversa serà moderada per Laia Pèlach, sociòloga i exregidora de Guanyem Girona.

Tot seguit, la jornada continuarà amb una conversa a tres bandes titulada “L’habitatge on vivim”, que aprofundirà en les polítiques d’accés a l’habitatge i els reptes de les ciutats per garantir aquest dret. Hi intervindran Xavier Mauri, consultor estratègic en habitatge social i exdirector d’Hàbitat3; Marco Aparicio, president de l’Observatori DESC; i Maria Sisternas, arquitecta i exdirectora de l’Incasòl.

Les jornades seguiran el dissabte 24 de maig al carrer Artillers, davant de l’Escola Bruguera, un espai escolar que exemplifica els projectes d’espai públic impulsats per la formació des del govern municipal. Sota el títol “L’espai públic que gaudim”, s’hi realitzaran diversos tallers centrats en la mobilitat sostenible, la natura i biodiversitat urbanes, i la recuperació de l’espai públic. Les activitats seran a càrrec de Xavier Corominas, activista de la bicicleta; Gerard Feliu, enginyer de camins; i Neus Alenyà, mestra i militant naturalista.

A les 12 h, a la Rosaleda, tindrà lloc el vermut-tertúlia “La llengua que parlem”, una conversa sobre el present i futur del català, les tensions entre normativitat lingüística i l’ús social del català. Hi participaran Daura Mangara, raper, poeta i activista afrocatalà; Valentina Planas, filòloga i membre del col·lectiu La Incorrecta; i Sergi Font, expresident d’Òmnium i tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona. La periodista Clara Vicenç serà l’encarregada de moderar el debat.

La jornada culminarà amb les Barraques de Primavera de Guanyem, una festa popular que enguany se celebrarà a la Plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís. L’acte inclourà els monòlegs d’Oye Sherman i Alba Sagarra, seguit dels concerts del grup Trinxats i una sessió de DJ Eivi, en un ambient festiu i obert per posar punt final a dos dies d’intercanvi i celebració del municipalisme actiu i transformador.