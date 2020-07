Continuen les mobilitzacions per aturar la C-32

Coincidint amb el 1er aniversari de la victòria als tribunals, la plataforma Aturarem la C-32, s'ha mobilitzat a Tordera i Barcelona.

A Tordera davant la seu de Dragados a la Tordera van fer una actuació amb to humorístic i crític de la política de Medi Ambient del Departament de Territori i per reclamar l'aturada de l'ampliació de la C-32.

A Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat on han intentat lliurar unarbre al conseller Damià Calvet, que no hi era, com a símbol de la resta forestal que comporta destrucció dels boscos que provocaria l'ampliació de la C-32. Arran de l'absència del conseller, els activistes s'han reunit amb el director de carreteres i li han reclamat una reunió amb el director del nou projecte per presentar-li unes propostes més sostenibles, ja que "no és el mateix una carretera que una autopista". També han aprofitat l'oportunitat per queixar-se de l'opacitat sobre el que s'està fent amb la llei del canvi climàtic: "no sabem si s'està avançant o no", tot i que els hi han dit que aviat es publicaran un conjunt de mesures per pal·liar la situació d'emergència climàtica.

Tot just fa un any, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ho aturava per diversos incompliments legislatius en el projecte. Ara bé, fa uns dies després d’aprovar l’Agència Catalana de Natura, el govern realitza un tercer projecte per allargar l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar. Davant d’això, la plataforma amb el suport de Extinction Rebellion Barcelona, Preservem el Maresme, i SOS Costa Brava segueixen defensant que hi ha alternatives més viables, tan econòmica com ambientalment.