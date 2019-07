en defensa del territori

El TSJC atura les obres de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet aturar les obres de perllongament de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.

La interlocutòria recull parcialment les demandes de la Plataforma Aturem la C-32 i conclou que aquest estudi ambiental, que avala el traçat escollit pel Departament de Territori, té deficiències. Entre d'altres, perquè no s'ajusta a allò que marca la Llei del Canvi Climàtic.

Suspèn cautelarment "l'executivitat" d'aquests tràmits administratius. Això suposa "que de cap manera" les obres puguin continuar, perquè si s'acabés fent el perllongament i la sentència tombés el projecte, no es podria desmantellar la carretera que ja s'hauria construït.

La Plataforma ciutadana sorgida a les poblacions de Lloret de Mar i Blanes el març del 2015 a partir de l'anunci de la Generalitat de licitar i tirar endavant l'obra de d'allargament de la C-32 en el tram Blanes-Lloret. L'excessiu temps en què els governs locals i nacionals han instal·lat als seus pobles en la vergonya de donar suport a la destrucció del territori ha provocat que Tossa s'hagi incorporat a la Plataforma i la defensa de la Selva Marítima sigui una realitat més.

L'objectiu és que el problema de mobilitat entre Blanes i Lloret es resolgui amb un projecte alternatiu i no amb el que consideren no soluciona el problema i a més és car, té un alt impacte ambiental i beneficia a una empresa privada abans que al territori. Al mateix temps i després de més d'un any d'accions a tots nivells han considerat ampliar el seu objectiu d'inici i decideixen intervenir en la defensa de la Selva Marítima per tots aquells projectes que atemptin contra el patrimoni natural i la decència democràtica.