Rodalies

L’ANC irromp a Sants-estació contra el caos en Rodalies

Alguns manifestants aquests migdia a l’estació de Sants es preguntaven per què en plena eufòria olímpica de Barcelona 92, en lloc d’aprofitar l’esdeveniment per avançar en el corredor mediterrani es va triar fer l’anomenat AVE (als Països Catalans, hauria de ser Tren d'Alta Velocitat) Madrid-Sevilla? (llegiu la tertúlia de manifestants anònims molt indignats amb Espanya)

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha desbordat Sants d’usuaris farts del caos de Renfe i el tracte discriminatori de l’Estat espanyol. Els catalans tips del sistema ferroviari espanyol han omplert a vessar els taulells de reclamacions, han visibilitzat el seu malestar amb l’actual model i han clamat per la independència de Catalunya. Alguns manifestants han ocupat el pont d’accés a les oficines d’Adif i han desplegat pancartes i cartells exigint la independència com a única via per resoldre el desgavell de Rodalies. També s’ha penjat un gran cartell amb l’eslògan de la manifestació a la façana de l’estació, que es podia veure des de la plaça Països Catalans.

Sota el lema ‘Independència! És l’única via’, els manifestants han omplert l’interior de l’estació de Sants per exigir la independència com a única via per acabar amb el caos i el desgavell dels trens operats per Renfe. En acabar les accions el president de l’Assemblea, Lluís Llach, s’ha adreçat als usuaris farts de Rodalies i ha atès posteriorment els mitjans de comunicació. “Patim un tracte discriminatori evident i estructural. Amb els impostos que paguem els catalans, tenim dret a un bon servei de transport públic!”, ha reblat el president de l’Assemblea. Llach ha conclòs la mobilització donant les gràcies als manifestants i ha afirmat que “cada dia que Catalunya no és independent hi perdem en drets i benestar”, és per això, “que ens cal amb urgència!”.

Tertúlians-anònims en una protesta contra rodalies que no surten als mitjans perquè estan indignats amb els mitjans tadicionals catalans i amb Espanya

- El Corredor Mediterrani, en canvi, vertebra territori sense passar per Madrid, i això trenca el model radial.

- L’any 1992 era clau per a l’Espanya moderna: es volia projectar una imatge d’Espanya moderna, europea i unida: Expo de Sevilla; Jocs Olímpics de Barcelona i Madrid capital cultural europea

- L’AVE Madrid–Sevilla era un projecte estrella per vincular la capital amb el sud i mostrar al món que Espanya podia tenir trens d’alta velocitat com França o Alemanya. Era una operació d’imatge de cara al món i a la pròpia ciutadania.

- Es va prioritzar perquè l’objectiu no era eficiència, sinó cohesió simbòlica i centralisme polític.

- Catalunya i el País Valencià eren (i són) motors econòmics, però també territoris amb identitat pròpia i ambiciosa. Madrid ho veu malament.

-Dotar-los d’una infraestructura independent i forta com el Corredor Mediterrani podia ser percebut com un risc polític, perquè reforçava la seva autonomia real (econòmica, logística i geoestratègica).

-En definitiva, el 1992 es va prioritzar la imatge d’Espanya i el centralisme polític, no el desenvolupament eficient del territori. El Corredor Mediterrani representava una altra Espanya: més federal, descentralitzada i realista econòmicament, i això no encaixava amb el relat dominant.

-Encara estem així, cal marxar, el més aviat possible... però sense aquests polítics. A veure si callen d'una vegada amb allò que són el "govern de tothom"