8-M

El feminisme omple els carrers de Tortosa

Tretze dones de diferents àmbits reivindiquen les lluites de les Terres de l'Ebre

Divendres, 8 de març, a Tortosa es van manifestar centenars de persones en motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, convocada per l’Assemblea Vaga Feminista Terres de L’Ebre.

La jornada va començar al matí amb les dones de Vaga Feminista explicant els motius de la mobilització, a través de piquets informatius, a diferents poblacions del territori.

A la tarda, després d’un taller de pancartes organitzat conjuntament per Atzavara, Reacciona i Ocell de Foc, es va realitzar una manifestació a les 19h que va sortir de la Plaça Barcelona per acabar al mateix lloc, amb el lema ‘Teixim-nos vides dignes, feministes de Terres de l’Ebre sempre en lluita’. Durant la marxa mixta, es van poder escoltar càntics com ‘Juntes i diverses, per una vida digna’, ‘Patriarcat i capital, aliança criminal’. Temps d’arribar, les dones dels Castellers i Castelleres de Tortosa i Los Xiqüelos i les Xiqüeles del Delta van fer dos pilars simultanis i les dues enxanetes van aixecar banderes feministes mentre rebien molts aplaudiments del públic.

Després dels pilars, va començar l’acte polític on van parlar dotze dones de diferents àmbits com del col·lectiu LGTBIAQ+, ASSIDE, dels col·lectius feministes l’Aixada Lila d’Alcanar i les Muixes de la Ràpita, dels sindicats CGT i USTEC, de la PDE, de la PAH, les jugadores de rugbi Taus, de la pagesia, de la Retirada de Símbols Franquistes, de Terres de l’Ebre amb Palestina i de Reacciona.

Als parlaments es va parlar ‘de la importància que tenim, com a indivídues, en esta lluita que ja és un tsunami i no té aturador’, explicava Àngels de les Muixes. D’altra banda, des del sector de la pagesia, Èrica explicava ‘m’ha costat molt ser reconeguda com una més entre els homes joves. No vull que em valoren perquè soc una dona que faig una faena d’home, no vull un què valenta, vull un tracte digne, respectuós i igualitari’. Susanna, de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, afirmava que ‘les dones lluitem per un món més just i en menys desequilibris, com ho fem quan defensem el riu i este territori on vivim’. Sadia, de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, recordava que ‘les nostres vides com a dones dins del moviment per l’habitatge són una lluita diària, feminista i de classe’ i també ‘la lluita per l’habitatge ha suposat un empoderament molt gran perquè hem passat de viure travessades per la violència a liderar la nostra pròpia lluita i la de moltes, que com natros, ho han perdut tot, també la temor’. Tània, d’ASSIDE, remarcava que ‘tenim molt clar que les dones amb diversitat funcional patim una doble discriminació, per ser dones i per tenir una discapacitat. Se’ns infantilitza, som més vulnerables davant les agressions masclistes, suportem una major violència obstètrica...’. Mariam, de Terres de l’Ebre amb Palestina, denunciava que ‘tenim present el genocidi de milers de nenes i dones palestines, també, el que està tenint lloc al Congo, mentre el nord global fa oïdes sordes del genocidi més gran del món, on feminicidis i infanticidis ocorren cada dia. 48 dones violades per hora, violència justificada per l’explotació de mines de cobalt i coltan per poder accedir a la tecnologia’. A tots els parlaments es va denunciar amb contundència el sistema capitalista, androcèntric i cisheteronormatiu en el qual vivim.

En acabar els parlaments, l’artista jesusenca Gemma Ginovart Codorniu, va realitzar una potent performance relacionada amb el lema d’enguany que va emocionar tot el públic.

Des de Vaga Feminista, paraigua de moltes dones, associacions i col·lectius del territori, s’anima a totes les dones a fer xarxa i continuar lluitant. El 8M ha de ser cada dia!