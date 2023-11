LHora Violeta engega motors pel 25N amb la jornada Construïm feminisme, construïm futur

L'Hora Violeta impulsa la jornada "Construïm feminisme, construïm futur", un espai de debat feminista i difusió per donar a conèixer alternatives de vida. L'acte es farà aquest dissabte, 18 de novembre, a la plaça patacada de Reus, iniciant a les 11:30 h amb una taula rodona amb quatre col·lectius que han generat diversos projectes que lluiten contra el sistema patriarcal creant alternativa i donant esperança de vida en diferents àmbits socials i culturals. Posteriorment, hi haurà un vermut electrònic de la mà de PD's de la cultura alternativa i vinculades a la lluita feminista.

La periodista de Canal Reus, Clara Marquiegui, serà l'encarregada de moderar la Taula Rodona, on hi participaran la Comunitat Reus Sud, Sot A Terra, La Titaranya i l'Hora Violeta. La Comunitat Reus Sud, un programa destinat a protegir i potenciar la xarxa econòmica a través de l'economia de proximitat i solidària presentarà el projecte "bústia", punt d'ajuda per dones que pateixen o han patit violència masclista; el col·lectiu contracultural feminista Sot a Terra, explicarà la seva lluita contra la invisibilització de les dones a l'espai d'oci i com han generat alternatives; La Titaranya, com una cooperativa d'habitatge del nucli antic de Valls fa xarxa i comunitat per solucionar les necessitats habitacionañs de les veïnes i el col·lectiu feminista revolucionari de Reus, l'Hora Violeta, el camí que porten fent per tal d'assolir la igualtat real de gènere a través de la militància, l'impuls agitatiu i la difusió del feminisme.

Un cop acabada la taula rodona, es donarà pas al vermut electrònic, amb la participació de les PD's 'Xoxo Volador', que forma part del col·lectiu Lxs Primxs, d'actitud llibertària i provocadora i 'TurMix', del House, Hard Hause i música màquina. El col·lectiu Border Circus family, que fomenta els espais culturals i artístics, des de l'autogestió i la crítica social, s'encarregarà de la sonorització de l'acte.Durant tota la jornada hi haurà servei de barra i es comptarà amb la col·laboració del col·lectiu H2O, que prepararà tapes i àpats vegans.

Aquesta jornada servirà com acte previ i mobilitzador de cara al 25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista, que se celebrarà, de nou amb una manifestació unitària del Camp a Reus.