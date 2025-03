8M

La Plataforma Feminista i LGTBIQ+ del Camp crida a omplir els carrers per no cedir cap dret davant el feixisme

“Hi ha una onada reaccionària a escala mundial, antifeminista, que qüestiona totes les victòries assolides gràcies a anys de lluita i mobilització. Omplim els carrers, cal que vegin que no els tenim por, que els plantarem cara i continuarem guanyant drets per assolir vides dignes per a totes”. D’aquesta forma, la Plataforma Feminista i LGBTIQ+ del Camp (PFC) crida a manifestar-se aquest 8M. Contra el feixisme més feminisme serà el lema que encapçalarà la manifestació unitària convocada a Tarragona, a les 18h, que iniciarà a la plaça Imperial Tarraco i recorrerà els principals carrers de la ciutat.

Les feministes assenyalen que cal respondre amb més força que mai ara que els diferents poders que han vist en joc els seus privilegis estan impulsant tota una maquinària per dividir i desacreditar el feminisme. “Tornem als tòpics de sempre: que estem boges, que som unes mentideres, que no som prou submises. Hi ha qui diu que el feminisme ha anat massa lluny, ha qui se situa com a víctima del feminisme i diu per culpa nostra “ja no es pot fer res”. Són els que han vist trontollar els seus privilegis i han engegat tota una maquinària antifeminista per anar contra nosaltres”, assenyalen, tot indicant que “ens tenen por, perquè han pogut veure la capacitat transformadora d’arrel del feminisme”.

Davant d’aquesta situació, la Plataforma Feminista i LGTBIQ+ del Camp centrarà el seu eix polític en ressaltar el feminisme com un moviment per la consecució de vides dignes per a tothom. “Contràriament al que ens vol fer creure el feixisme, quan el feminisme avança, es guanyen drets per a totes”, assenyalen, tot exemplificant que el moviment feminista ha aconseguit lleis que protegissin les dones que pateixen violència masclista o les persones trans, han posat en escac rols tradicionals que semblaven inqüestionables, i ha donat altaveu a la importància de les cures en un món on es prioritzen els diners per damunt de les persones. “Hem pogut exercir la nostra llibertat sexual i posar al centre del debat el desig i el consentiment i no pensem fer cap concessió. Seguirem en lluita arreu per alliberar-nos i acabar amb el sistema capitalista, patriarcal i racista en el qual vivim”.





Actes locals i manifestació unitària

Enguany, la manifestació unitària es farà a la tarda. Això es deu al fet que al matí les diferents organitzacions feministes impulsaran actes a les seves respectives localitats arreu del Camp de Tarragona. “Cal que ens visibilitzem arreu i donem una alternativa al feminisme institucional que no assumeix la realitat i o dona la resposta transformadora que defensa el feminisme de base: unes vides dignes per a totes, independentment del sexe, identitat, raça o classe”, conclouen les feministes.

La Plataforma Feminista del Camp està formada pels col·lectius l’Hora Violeta, Cau de Llunes, Fridas, la Gata Insubmisa, CGT, IAC-USTEC, INTERSINDICAL, CUP, H2O, Ateneu Llibertari Alomà, Papallones Liles, Heroïnes Anònimes, Nous Camins i Endavant.



El recorregut de la manifestació d’enguany a TGN iniciarà Prat de la Riba fins a plaça Ponent, Gasòmetre, Carrer Soler, carrer Lleida, Mercat, Canyelles cap a la Rambla, pujar per Sant Francesc, Rambla Vella, entrem per darrera de la Plaça de la Font per recorre-la tota.