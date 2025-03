La CUP denuncia el tancament de 111 línies a l’escola pública

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat la seva campanya a favor de l’escola pública i contra el tancament de línies escolars, sota el lema de Tria a la pública, l’escola de totes i per a totes. Segons fonts del partit, la baixa preinscripció escolar en alguna centres ha portat el Govern de la Generalitat a tancar un total de 111 línies entre I3 i 1r d’ESO el curs vinent, totes de les quals públiques “i cap a la concertada, perquè el decret de concerts no ho permet”. Darrere l’aparent sobreoferta de línies escolars hi hauria la baixa natalitat que experimenta el país.



El tancament de línies a l’escola pública afecta a diverses localitats de Comarques Gironines com Salt, Figueres, Banyoles o La Bisbal d’Empordà, entre altres. La formació independentista considera aquest tancament una “oportunitat perduda, perquè la reducció de la demanda per places d’escolarització pública hauria pogut servir per reduir les ràtios de les aules, que també milloraria la qualitat de l’escola pública.” També s’ha assenyalat que “en la mesura que s’hagin de tancar línies hauria de ser a la concertada, per avançar cap a una sola xarxa, íntegrament pública”. Consideren que la impossibilitat de tancar línies concertades, combinada amb la reducció d’oferta pública suposa una “derivació d’alumnes a l’escola concertada”.



Com a alternativa al tancament, la CUP defensa “una aposta clara per part de l’administració” per reforçar l’escola pública, que consistiria en “un augment substanciós de recursos”, entre els quals la contractació de més professorat amb millors condicions laborals i per garantir ràtios més baixes a les actuals que assenyalen que “saturen les aules”.



En aquest sentit, el passat 30 de gener, el grup parlamentari cupaire va presentar una moció instant al Govern de la Generalitat a desplegar en els dos anys vinents un seguit de mesures per a la reducció progressiva de les ràtios, especialment al primer cicle d’educació infantil, i l’augment de les plantilles de docents. La moció va ser parcialment aprovada amb el vot de la majoria de les forces parlamentàries. Entre els punts aprovats també hi figura aprofitar la negociació del nou decret de concerts educatius per finalitzar-ne allà on manca alumnat, obrint la porta al tancament de línies a la concertada. També es van aprovar els punts relatius a la reducció de la segregació escolar i a la inspecció educativa per supervisar el compliment de la normativa lingüística.