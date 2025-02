LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP defensa que l’estació de tren es mantingui al centre de Figueres

El regidor de la CUP a Figueres, Xavier Colomer, ha denunciat que l’obsessió de l’exalcalde Joan Armangué per desplaçar l’estació ha portat l’actual alcalde, Jordi Masquef, "al límit del ridícul". Segons Colomer, l’acord entre l’Estat i la Generalitat és una burla cap al govern municipal, ja que no concreta cap compromís ferm i condiciona tot el projecte a futurs convenis i als pressupostos estatals, evidenciant la manca de voluntat de l’Estat per assumir-ne el cost.

Per la seva banda, el diputat al Parlament Dani Cornellà ha criticat la manca de seriositat en els comunicats del Govern espanyol i de la Generalitat, subratllant que tot queda en declaracions vagues sense garanties reals. En aquest sentit, ha anunciat que la CUP registrarà una proposta de resolució per exigir explicacions a la Comissió de Territori i defensar la permanència de l’estació al centre, amb una inversió destinada al seu soterrament i millora. Així mateix ha afegit que cal garantir que Figueres mantingui l’estació de tren i treure els passos a nivell d’una vegada per totes.



Jaume Mach, conseller comarcal, ha qualificat la situació de "falta de respecte cap a la ciutat", denunciant que la ubicació de l’estació continua sent objecte de jocs polítics sense que quedi clar qui en finançarà el trasllat ni quins criteris el justifiquen. "Mentre el projecte del trasllat de l’estació oscil·la segons els interessos polítics i mediàtics, el servei i les instal·lacions del transport públic a la capital de l’Alt Empordà continuen deteriorant-se", ha conclòs.