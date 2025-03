El Pirineu no vol Jocs Olímpics: "Stop JJOO avisa que reactivarà mobilitzacions massives"

L'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, de voler reprendre la candidatura per uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu ha provocat una resposta rotunda de Stop JJOO, que considera aquesta proposta un “despropòsit i un intent de recuperar un projecte fracassat, que ja va ser rebutjat per la població pirinenca”. Aquesta iniciativa és vista com un intent d’imposar un model econòmic especulatiu pel Pirineu.

Una crisi d’habitatge que expulsa el jovent i les classes populars

Des de Stop JJOO, es subratlla que mentre es planteja la recuperació d’un projecte fallit, el Pirineu viu una gran crisi de l’habitatge. “Els preus desorbitats de l'habitatge, impulsats per l’especulació immobiliària i una pressió turística desorbitada, estan expulsant del Pirineu a joves i a famílies treballadores” afirma Bernat Lavaquiol, portaveu de la plataforma. Afegeix que “el jovent, si vol continuar estudiant, ha de marxar a Barcelona i després no podem tornar a casa perquè només se’ns ofereix feina precària vinculada al turisme i un habitatge amb preus desorbitats que no podem pagar."

Stop JJOO destaca que el Pirineu “no es deixarà imposar una candidatura olímpica que només beneficiaria els interessos d'uns pocs i que ja va ser rebutjada rotundament en el passat”. El 15 de maig de 2022, una manifestació històrica a Puigcerdà, convocada per la plataforma Stop JJOO, va mostrar la força de la mobilització popular en contra dels Jocs Olímpics. A més, el 6 de desembre passat, més de 4.000 persones d’arreu del Pirineu es van manifestar a la Seu d'Urgell, en una mobilització convocada per Pirineu Viu, amb el lema "Habitatge digne, per un Pirineu viu", per exigir una solució real a la problemàtica de l’habitatge i defensar el territori davant la pressió especulativa.

Lavaquiol conclou que si la Generalitat insisteix en continuar amb aquest projecte que ja va ser rebutjat pel territori, "no dubtarem en tornar a convocar mobilitzacions massives per defensar el futur del Pirineu i garantir els drets dels seus habitants”.

Diversificar l’economia i garantir el dret a viure al Pirineu

Des de Stop JJOO es reclama un canvi radical en les polítiques públiques per diversificar l’economia i garantir feina estable i de qualitat a les persones que viuen al Pirineu. Consideren que el model econòmic basat únicament en el turisme és insostenible, ja que genera precarietat, desplaça la població local i malmet el territori.

La plataforma insisteix que el Pirineu necessita polítiques valentes que apostin per un futur digne per als seus habitants, en lloc de seguir amb projectes “fracassats” com els Jocs Olímpics que només beneficiarien uns pocs.