Ensenyament

CUP + GENTxMOLLET crida a preinscriure's a l'escola pública

Del 12 al 26 de març està oberta a Catalunya la preinscripció per al segon cicle d’educació infantil i primària, del 14 al 26 de març està oberta la de secundària i la preinscripció del 0 a 3 anys és posterior, amb dates que depenen de cada municipi..

Amb aquest motiu, la CUP +Gent x Mollet ha començat a desplegar aquesta setmana una campanya per defensar l’ensenyament públic, reclamar que no es tanquin línies dels centres públics mentre es mantenen línies concertades al mateix municipi i promoure que les famílies molletanes matriculin els seus fills als centres públics de la ciutat.

Per a la formació independentista, que desplegarà diferents accions informatives amb la distribució de materials específics sobre aquesta temàtica, “un ensenyament públic de qualitat és la millor garantia per una societat cohesionada, on tothom pugui trobar les seves oportunitats de desenvolupament”.

En aquest sentit, Txus Carrasco, exregidor de Ciutat Educadora de la ciutat ha denunciat “el tancament de més d’un centenar de línies a l’escola pública a Catalunya” i ha fet una crida a “participar de les mobilitzacions que s’estan produint a municipis com Granollers, Mataró, Terrassa, Vilafranca o Valls per reclamar que no es tanquin línies públiques mentre no es toca cap de la concertada”. “La davallada demogràfica és l’oportunitat per escolaritzar l’alumnat majoritàriament a la xarxa pública, amb ràtios més baixes i no per forçar a l’alumnat que vol triar pública a derivar-se a la privada fent molt difícil després la recuperació de línies a la pública”.

Per a Carrasco “cal avançar, en la reducció i progressiva eliminació dels concerts de centres privats on hi hagi oferta pública”, perquè “l’escola pública és l’única que assegura la mateixa educació per a tot tipus d'alumnat, garantint la igualtat d'oportunitats i prevenint l'exclusió social, i, a més, se sotmet a un control públic del seu funcionament, del seu finançament i de la selecció del professorat

La CUP+ GentxMollet ha fet una crida finalment, a “seguir apostant i defensant l’ensenyament públic de la ciutat, matriculant els seus fills i filles als centres de la xarxa pública, i a mobilitzar-se perquè el Govern de la Generalitat no suprimeixi cap línia pública més ni a la nostra ciutat, ni a cap altra i doti l’IES Aiguaviva d’un edifici definitiu que reuneixi les condicions necessàries per a la pràctica docent”.