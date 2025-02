Pagesia

Tornen de nou les mobilitzacions de pagesos que fa un any van bloquejar les principals de vies de comunicació

Aquest dijous, una desena de pagesos s’han plantat davant de la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre a Tortosa per portar les protestes del gremi. 365 dies després continuen denunciant l’excés de burocràcia, la competència de països tercers o la falta de relleu generacional. El dia de les grans mobilitzacions serà el dilluns amb un tall a l’AP-7 a l’alçada de l’Aldea.

A Girona, nn centenar de persones de Revolta Pagesa s'han concentrat a la Delegació del Govern de Girona per reclamar canvis a l'administració catalana. Un dels agremiats del col·lectiu, Simón Coll, assegura que "en un any no s'ha millorat en res" i retreu que a la demarcació de Girona hi ha molts pagesos afectats per la sequera. Posen el focus sobretot en els agricultors de l'Alt Empordà que pateixen novament les restriccions de regadiu per la conca de la Muga. El col·lectiu s'ha reunit amb el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, i el director dels serveis territorials d'Agricultura a Girona, Josep Guix, per entregar-los les reivindicacions. Una hora després han confirmat que les mobilitzacions es mantenen de cara al proper dilluns, tot i que es mostren disposats a parlar abans amb el Govern.

També s'ha fet una marxa lenta des del pavelló de Fontajau fins a la seu de la Generalitat, al centre de la ciutat..Un cop allà, els manifestants han fet un esmorzar de pagès i han entregat un manifest amb les reivindicacions.

El sector primari estava molt tensionat. La sequera del 2023 havia posat contra les cordes als pagesos i ramaders catalans. Les collites van ser minses i, per tant, hi va haver una caiguda dels ingressos per als professionals de l'agricultura.

Les administracions van prometre ajudes, però, en molts casos, en el moment de la protesta, no s'havien cobrat.

A més hi havia un magma de malestar anterior: la burocràcia, l'increment dels costos, la descapitalització, els estralls provocats per conills i senglars, la importació de productes de tercers països o la rigidesa en el sector dels conreus herbacis de la Política Agrària Europea eren factors que causaven indignació en el sector primari.

Tot just fa un any, a través d'un grup creat per WhatsApp, es va constatar que calia protestar però les organitzacions agràries més representatives, Unió de Pagesos i JARC, no feien un pas endavant.

D'aquest descontentament va néixer Revolta Pagesa, una nova organització que volia canalitzar aquest moviment arreu de Catalunya. Més tard cristal·litzaria en el Gremi de la Pagesia de Catalunya, que un any després té al voltant de 1.400 afiliats, segons Jordi Clivillé, responsable del Gremi al Segrià. Finalment, la resta de sindicats es van sumar a la protesta.

En opinió del gremi, ara hi ha més diàleg amb les administracions, però les coses estan igual o pitjor perquè hi ha hagut pocs avanços.

Amb l'aniversari de la protesta, estan sortint de nou convocatòries per a aquest divendres i dilluns. El Gremi de la Pagesia considera que "encara hi ha moltes reivindicacions pendents" i que per això "cal tornar als carrers".

L'organització té una plataforma reivindicativa de 19 punts que té com a objectiu "canviar normatives, lleis i una burocràcia generalitzada que ofega el sector".

Els principals punts són:

- Control de la plaga de conills que arrasen el conreus.

- Rebuig frontal a l'acord de la Unió Europea amb els països del Mercosur per la competència deslleial que, afirmen, suposarà per als productors catalans.

- Modernització de regadius i negativa total que es faci cap transvasament d'aigua que no sigui per a usos agrícoles.

- Aclariment del calendari del pagament de les ajudes de la Política Agrària Europea. El gremi exigeix saber com i quan es pagarà.

- Augmentar la participació del sector primari en l'Agència de la Natura de Catalunya. Segons el gremi, els agricultors només tenen el 5% de la representació quan gestionen el 95% del territori.

- Eliminació de l'impost que la Generalitat aplica al gasoil agrícola. Els agricultors es queixen que en altres zones, com l'Aragó, el preu del litre es deu cèntims més barat.

De moment, Unió de Pagesos, que aquests dies celebrarà el seu congrés, no se sumarà a les protestes. Tampoc ho farà JARC mentre que Asaja sí que participarà en les mobilitzacions.