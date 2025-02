Medi ambient

Tarragona pedala per reclamar més justícia ambiental a la ciutat

La Comunalitat Urbana de Tarragona organitza, juntament amb Enginyeria sense Fronteres, una activitat per conèixer els impactes de les indústries petroquímica i turística a la Part Baixa de la ciutat

Amb l’objectiu de mostrar com l’aposta per certes activitats econòmiques a la ciutat comporten perjudicis per a la salut de les persones, la Comunalitat Urbana de Tarragona – Fòrum dels Barris, de la mà d’Enginyeria Sense Fronteres, organitza l’activitat Toxic Tour, una pedalada ciutadana per la Part Baixa de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer diverses lluites per la justícia ambiental.

L’activitat és una oportunitat per conèixer de prop aquestes problemàtiques i les propostes de la societat civil per transformar la realitat del territori.

Tindrà lloc el proper dissabte 15 de febrer. La ruta tindrà un recorregut de 9 km i es faran 3 parades. La sortida es farà a les 11:00 h des del carrer Orosi, 1 i s’acabarà cap a les 13:00 h a la platja del Miracle .

Un recorregut per conèixer les lluites ciutadanes que hi ha en actiu

El Toxic Tour comptarà amb la participació de representants de diferents col·lectius i entitats locals que treballen per visibilitzar els impactes ambientals d'algunes activitats econòmiques i per reclamar condicions de vida més saludables per a tothom.

Les entitats que intervindran són: Enginyeria Sense Fronteres, Stop Creuers - Veïnat per un decreixement turístic, Mercaderies per l'interior, Ecologistes en Acció i L'Escamot SCCL.

Durant el recorregut, s'abordaran qüestions com la contaminació generada pel turisme de creuers, el trànsit de mercaderies per dins de la ciutat, l'impacte d'infraestructures industrials i altres problemàtiques que afecten la salut de la ciutadania i el medi ambient.

Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics, ideal per a famílies i persones interessades en la sostenibilitat i el dret a una ciutat saludable. Es tracta d’un recorregut accessible. Per facilitar l’organització, es recomana inscripció prèvia a http://bit.ly/inscrip-ToxicTour. Aquelles persones que volen assistir, però no tenen bicicleta, poden indicar-ho al formulari d’inscripció i se’ls n’hi facilitarà una.

Aquesta activitat està organitzada per Enginyeria Sense Fronteres i compta amb la col·laboració de l’àrea de Cooperació, de l'Ajuntament de Tarragona.

El projecte de Comunalitats Urbanes de la Generalitat de Catalunya

Comunalitats Urbanes és un programa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. Forma part del Programa d'Economia Social de la Generalitat.

Està conformat per 25 comunalitats desplegades arreu de Catalunya que treballen per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu. A Tarragona es coneix amb el nom de Fòrum dels Barris i està liderada per la Xarxa Cooperativa de Tarragona, La Teulada.