Hortes

Tarragona impulsa un procés de treball tècnic per revitalitzar i preservar les Hortes, un espai clau per al futur de la ciutat

Més de 30 persones entre tècniques, expertes i representants han participat aquest matí de la primera sessió de treball que ha organitzat la Comunalitat de Tarragona – Fòrum dels Barris, de la mà de la cooperativa l’Escamot. En col·laboració amb la Comunitat de Regants de les Hortes de Tarragona han iniciat un procés de treball col·laboratiu destinat a promoure accions que assegurin la revitalització i la preservació de les Hortes, considerades un element essencial per al futur de la ciutat. La Taula Tècnica que avui es configura té com a objectiu establir diagnòstics i definir propostes concretes per activar i potenciar aquest espai agrícola, integrant-lo plenament en la realitat urbana, econòmica i social de Tarragona. Les Hortes de Tarragona, per la seva singularitat, aporten un gran valor ambiental, econòmic, patrimonial i social, a més de tenir un paper fonamental en l'entramat urbà. Un punt d'inflexió per a l'Horta En un context de crisi global i local, les Hortes de Tarragona es troben en una situació crítica. Factors com l'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la manca de relleu generacional i l'abandonament de terres representa una amenaça per a aquest espai únic. Alhora, també posseeix un gran potencial per liderar iniciatives innovadores que diferenciïn Tarragona i la posicioni com un referent en sostenibilitat, economia solidària i col·laboració público-comunitària. Objectius i estructura del procés L’objectiu d’aquest espai de treball és detectar necessitats, establir prioritats compartides i avançar en línies d'actuació conjuntes, ja sigui coordinant esforços existents o generant noves oportunitats. És per això que es compta amb una trentena de persones amb interès i experiència en la temàtica, provinents d'organitzacions, administracions i altres actors clau del territori. La Taula ha destinat avui una primera sessió de treball col·lectiu per presentar el projecte, contextualitzar-ne els objectius i establir grups de treball específics segons els interessos compartits. A partir d’aquí i, durant els mesos de febrer fins a maig, es realitzaran trobades temàtiques per tractar qüestions específiques com la creació d’ocupació a través de l’activació de parcel·les, la gestió de l’aigua i el manteniment del rec, la connexió amb la trama urbana i l’ús recreatiu dels camins, etc. Finalment, durant el mes de juny, es presentaran les conclusions extretes de cadascuna de les trobades i es concretaran accions viables per a impulsar durant el segon semestre de l'any. La Taula Tècnica de les Hortes neix amb una estratègia transformadora que busca: Activar sòl en desús.

Protegir el valor mediambiental i patrimonial de l'Horta.

Millorar la cohesió social de les comunitats que hi habiten.

Fomentar activitat econòmica sostenible.

Connectar l'Horta amb la resta de la ciutat, promovent-ne l'ús urbà i recreatiu

Amb aquesta iniciativa, impulsada per la Comunalitat Urbana de Tarragona, la ciutat reforça el seu compromís amb la preservació i dinamització del territori, consolidant les Hortes com un espai viu i estratègic per al desenvolupament sostenible de la ciutat.

El projecte de Comunalitats Urbanes de la Generalitat de Catalunya

Comunalitats Urbanes és un programa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. Forma part del Programa d'Economia Social de la Generalitat.

Està conformat per 25 comunalitats desplegades arreu de Catalunya que treballen per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu. A Tarragona es coneix amb el nom de Fòrum dels Barris i està liderada per la Xarxa Cooperativa de Tarragona, La Teulada.