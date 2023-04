Prevenció d'incendis

Veïns de Collserola tallen la carretera C-16 per reivindicar mesures de prevenció d'incendis al parc

En tots dos sentits de la marxa la carretera C-16, a la sortida dels túnels de Vallvidrera, per reclamar mesures urgents per prevenir incendis forestals a la serra de Collserola, que compta amb unes onze mil hectàrees i engloba nou municipis.

A la crida a les xarxes socials del col·lectiu Paisatge viu sota el lema "Collserola en perill" centenars de persones han participat en acte al Casino de la Floresta, on han llegit un manifest, per reivindicar mesures prevenció incendis al parc i a continuació s'han desplaçat a la sortida dels túnels de Vallvidrera per tallar la carretera visualitzar la seva protesta.

El col·lectiu "Collserola Paisatge Viu" ha impulsat aquesta acció davant "el risc extrem" en que la sequera ha situat a Collserola, un parc que, ssegons els darrers estudis, podría cremar-se completament en sis hores.

El col·lectiu argumenta que, anualment, cauen a Collserola uns 600 litres de pluja, una quantitat que el 2022 es va reduir a 262 i el 2021, a 315. Aquest any, de moment, només n'han caigut 70.

La neteja i la creació d'una franges de seguretat per prevenir i combatre incendis forestals és responsabilitat dels propietaris dels boscos però la llei, incideixen els veïns en el seu escrit, permet als ajuntaments fer aquests treballs si no ho fan els amos, una responsabilitat , asseguren, que els consistoris no assumeixen des de fa anys.

El parc de Collserola és un espai molt gran que aplega nou municipis. Unes 160.000 persones viuen a la serralada i molts dels veïns estan neguitosos i tenen por d'un gran incendi,ja que asseguren que ni el patronat ni els ajuntaments han fet la gestió forestal que calia.

Els bombers de Barcelona han fet xerrades als barris de muntanya on recomanen als veïns que, en cas de foc forestal, es quedin tancats a casa, a l'espera de ser o no evacuats. També els han parlat de la pitjor perspectiva, que seria tenir més d'un incendi alhora.

Un altre dels escenaris que no descarten és el del temut incendi de sisena generació, que cremaria la serralada en qüestió d'hores. A més, fan també exercicis sobre el terreny, i aquest dissabte ja vigilen la serralada de Collserola amb dos recorreguts, matins i tardes.

També reclama una gestió sostenible de la serra, en què es promogui l'ús de la ramaderia i l'agricultura tradicional, les necessitats i els espais de la qual són, alhora, elements de prevenció d'incendis forestals.