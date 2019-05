Moviment veïnal

La Favb i la Plataforma Barris de Muntanya, contra les afectacions d'habitatges a Collserola

Aquesta setmana l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar provisionalment el PepNat de Collserola i, en paral·lel, la Modificació del Pla General Metropolità (MGPM).

Segons la FAVB i a Plataforma Barris de Muntanya, "el PepNat és un instrument important per a la preservació i millora del valor ecològic de la zona. També és important el desenvolupament d'un model d'ús públic del parc que al mateix temps permeti salvaguardar els valors naturals i el patrimoni històric construït".

No obstant, han manifestat que "el PepNat s'assenta sobre uns precedents que han produït una indefensió als habitants d'alguna zones, consolidant la separació entre parc natural i exterior, en una línia formalitzada per la Generalitat de Catalunya l'any 2010 que no contempla la suficient informació ni comunicació amb els veïns, en alguns casos feta sense lògica ni justificació i que sembla servir a interessos privats".

Les afectacions en l'àmbit administratiu de Barcelona són de 140 cases, sobre les quals pesa la condemna a una extinció diferida en el temps que pot durar 40 anys (a sumar 3 anys més des de l'aprovació del PGM del 1976). És a dir, la pretensió que les famílies continuïn vivint en un llimbs d'incertesa.

Davant de tot això, la Favb ha remarcat:

La demanda de revisió de les línies de circumscripció del parc d'acord amb uns paràmetres objectius i pactats amb el moviment veïnal.



Que en aquesta revisió es tingui en compte la història social de construcció col·lectiva d'unes barriades que existeixen, i del seu valor històric en la conservació de la natura que les circumda.



Estem d'acord que dita revisió no representi la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural, i que aquest sigui compensat en la mida del possible.



Som conscients que la regularització sense més dels habitatges podria donar origen a un cicle especulatiu sobre els mateixos, per la qual cosa demanem que la salvaguarda es correspongui amb interessos històrics o patrimonials, tal i com s'ha fet efectiu a la Font de la Guatlla.



No estem en contra de l'aprovació provisional en la mida que garanteix la conservació de l'espai natural, però demanem a l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i al conjunt de les forces polítiques que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona la incorporació d'un annex en el redactat definitiu que expressi la necessitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'entorn d'uns barems ecològics i socials i des d'una perspectiva no especulativa.



Plataforma Barris de Muntanya està formada per:

(Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, Mont d'Orsà de Vallvidrera, Horta, Can Rectoret, Mas Guimbau-Can Castellví, Parc de la Vall d'Hebron, Montbau, Torre Baró, Roquetes, Afectacions Urbanístiques de les Planes, Sant Genís dels Agudells, Font del Mont, Font del Gos i Sarrià).