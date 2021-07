Collserola

Neix "Collserola Paisatge Viu" per augmentar la biodiversitat i reduir la vulnerabilitat a incendis

S'ha presentat el col·lectiu "Collserola Paisatge Viu" amb l'objectiu de promoure actuacions que ajudin a generar un paisatge resilient a la serra de Collserola, especialment enfront un possible incendi de sisena generació; potenciar el mosaic agro-forestal a la Serra, contribuint a l’augment del terreny agrícola, la ramaderia extensiva i la gestió forestal per augmentar la biodiversitat d’aquest territori i reduir-ne la vulnerabilitat a incendis i implicar i treballar amb la comunitat en projectes concrets que ajudin als fins de l’associació.

L'entitat es defineix en un manifest com un grup de base preocupat per l’entorn i perquè un incendi de sisena generació pugui cremar Collserola sencera en qüestió d’hores, una hipòtesi fonamentada per diferents experts: “Collserola té una immensa massa boscosa continua que és un gran potencial combustible. Ens cal fer un bon diagnòstic per poder actuar encertadament perquè aquest gran incendi no esdevingui”.