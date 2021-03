en defensa del territori

14 entitats impulsen un manifest per prevenir incendis a la serra de Collserola

Entitats properes a la serra de Collserola han promogut un manifest "alertant sobre la possibilitat d’un incendi de nova generació que pugui fer desaparèixer, en qüestió d’hores, tot el parc". de moment estan recollint signatures de persones que vulguin adherir-se al manifest i al juny tenen l’objectiu de fer una presentació pública dels reclams. Entre les entitats promotores hi ha la plataforma Som Collserola, l’Associació Mont d’Orsà de Veïns de Vallvidrera l’Associació de Veïns de Peu del Funicular o la del Sanatori.

Segons el manifest consideren que "L’escenari, doncs, es presenta molt perillós per a la biodiversitat i per als qui hi vivim: en un context de canvi climàtic i dins un sistema econòmic de benefici a curt termini i amb un gran creixement de la massa forestal degut a l’abandonament de les terres agrícoles i ramaderes que dissol els mosaics protectors i l’augment del número de visitants, fa que haguem d’actuar de forma urgent. A més, sumant-hi la manca d’interés polític i la progressiva reducció de recursos per part de les administracions, creiem que cal una gestió del territori que eviti posar en perill el parc: una gestió sostenible del bosc compatible amb l’ecologia i la seguretat de les persones. Som conscients de la complexitat del repte, però ara és el moment de passar a l’acció i consensuar entre postulats aparentment contradictoris una sortida satisfactòria per a tothom".

Demanen que cal "posar la prevenció d’incendis a l’agenda política i que les administracions competents destinin els recursos necessaris per fer una política de prevenció basada en la gestió integral del territori". Per això, veuen la necesitat d'Iniciar una mobilització activa de la ciutadania a través de les seves entitats associatives per activar una dinàmica pedagògica sobre la prevenció d’incendis i la cura de la biodiversitat. Això també ha de passar per canviar l’actual dinàmica de gestió burocràtica del territori", reivindicant, l’activitat ramadera i agrícola com a productors d’aliments i, especialment, de seguretat. Cal regenerar l’activitat de les masies de Collserola".