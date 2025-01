PSC, ERC i Comuns neguen la veu als municipis que queden fora de l’Estatut de Municipis Rurals

La CUP va registrar diferents propostes per comparèixer a la ponència de llei de l’estatut de municipis rurals de Catalunya. Una de les propostes eren l’alcaldessa de Bordils (Junts), l’alcalde de Sant Joan de Mollet (ERC) i l’alcalde de Cervià de Ter (CUP), una representació dels 15 municipis que han quedat exclosos de la llei.

“No entenem el vot contrari del PSC, ERC i Comuns a la compareixença conjunta d’aquests municipis. Estem elaborant una llei de la mà dels municipis rurals i alhora aquests partits impedeixen que puguin tenir veu a la ponència de llei” ha declarat el portaveu de la CUP-DT, Dani Cornellà.

“Vam votar a favor de la tramitació de la llei, però vam deixar clar que presentarem esmenes perquè cap municipi rural quedi fora de la llei”, ha assenyalat el diputat de la CUP-DT, Dani Cornellà, tot destacant que no comparteixen que dels 611 municipis amb menys de 2.000 habitants, 15 en quedin fora. És per això que la CUP presentarà esmenes a la Llei per suprimir com a criteri, la densitat dels municipis, per garantir així que cap municipi quedi exclòs de la llei.

Davant aquesta negativa a obrir la ponència a aquest pobles, els cupaires convidaran als 15 municipis a assistir com a oients a la ponència i presentaran les propostes d’esmenes que els proposin els municipis al finalitzar la ponència de llei.