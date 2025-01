Català a l'esport

El 41,8% dels entrenaments dels clubs esportius de Catalunya es fan en català

Segons una macroenquesta feta a més de 3.300 esportistes i clubs destaca que els entrenaments són espais estratègics per millorar la transmissió de la llengua i els entrenadors, actors clau. Per això, Òmnium i la UFEC reforçaran l’ús del català a l’esport amb formacions, materials i una campanya centrada en els entrenaments.

L'enquesta determina que la figura de l’entrenador és fonamental per marcar la dinàmica lingüística dels entrenaments, malgrat que actualment només un 41,8% dirigeixen l’entrenament en català i un 32,4% opten per mantenir-lo en les converses amb els jugadors . En aquest sentit, les guies i formacions volen actuar precisament sobre aquest fet, proporcionant les eines i els recursos necessaris per a revertir la tendència i propiciar que els clubs puguin aplicar una regulació lingüística clara que doni seguretat a tot el cos tècnic.

L’estudi també indica que el 85% de les persones vinculades al món de l’esport poden comunicar-se amb fluïdesa en català i que l’ús de la llengua dins les entitats esportives és més alt que en altres contextos. Tot i així, segons l’enquesta, menys del 50% dels entrenaments es fan només o sobretot en català (un 40,1% concretament). Revertir aquesta tendència es visualitza com una oportunitat per augmentar l’ús de la llengua, perquè els entrenaments són els moments en què es produeixen més interaccions, i perquè gràcies a les seves dinàmiques repetitives, treball en valors i generació de sentiment d’equip, són els espais en què més s’influeix en els hàbits d’infants i joves, espais en què es poden establir rutines lingüístiques que marquin tendències a llarg termini en l’ús del català.

L’esport, un àmbit amb molt potencial pel català

L’esport té una importància i un impacte enormes en la societat catalana. Tant és així que un 72% dels catalans practica esport amb regularitat. També és la principal activitat de lleure dels infants i adolescents després de l’escola. Per tant, l’esport és un dels seus principals àmbits de socialització, de coneixença, de foment de relacions, aprenentatges i valors.