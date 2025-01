Tutisme massiu

Mesures poc ambicioses per a la reducció del trànsit de creuers a Barcelona

L’Ajuntament té molt poc poder executiu al Port, tot just un seient al seu Consell d’Administració. Encara que hi suméssim el vot de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i les bones relacions diplomàtiques del regidor de turisme Jordi Valls (casualment expresident de l’Autoritat Portuària) amb el Port, fan falta molts més vots per aprovar una decisió que difícilment agradarà al sector privat.

A més, les dues terminals escollides acaben la seva concessió ben aviat, cosa que en permet el tancament sense indemnització a la concessionària, però no s’entén per què la proposta es limita a tancar només aquestes dues, quan n’hi ha una tercera que es troba en la mateixa situació, de la qual ni tan sols s’ha parlat.

Encara que a curt termini acabessin tancant-se aquestes dues terminals, la perspectiva és d’un creixement considerable quant al nombre de creuers i creueristes al Port i a la ciutat els pròxims anys. Això és així perquè les dues terminals que l’Ajuntament proposa tancar no poden admetre l’arribada dels creuers més grans; mentrestant, al febrer s’estrenarà ja la nova terminal H, i aviat començarà la construcció de la G, totes dues de dimensions molt superiors, que poden fer créixer el nombre de creueristes força més enllà dels actuals 3,5 milions, ja que el nombre de metres d’amarratge serien els mateixos que ara però amb capacitat per a vaixells molt més grans.

Així mateix, recordem que la terminal G va ser atorgada en concessió el passat mes de març, quan des d’Stop Creuers -plataforma de la qual forma part Ecologistes en Acció- reclamàvem que se n’aturés el procés d’adjudicació, fet que possiblement tampoc no hauria tingut cap cost per al Port. Així doncs, sembla que, en el millor dels casos, si s’acabés concretant el tancament de les dues terminals, seria més aviat una mesura cosmètica destinada a calmar ànims o, com a molt, una petita concessió.

De fet, la mesura del tancament d’aquestes terminals és nostra, d’Stop Creuers. Fa temps que ho reclamem, i el passat mes d’abril vam presentar un estudi que reflectia l’estat actual del moll de creuers i de cada terminal. Hi vam exigir el tancament de les tres terminals (no dues!) susceptibles de ser tancades a curt termini i sense cost, així com l’obertura d’un espai participat per entitats i destinat a estudiar el tancament de la resta de terminals, per tal d’assolir la necessària eliminació del trànsit de creuers a Barcelona, i tant de bo, arreu.

Des d’Stop Creuers volem recordar que parlem d’una indústria totalment supèrflua i innecessària, altament contaminant i responsable d’una de les modalitats d’explotació turística més depredadora a la nostra ciutat. Genera llocs de feina extremadament precaris i s’emporta els beneficis a caus fiscals. Una indústria que, especialment en emergència climàtica, cal urgentment reduir de forma progressiva fins a eliminar-la, i no ens podem permetre creixements encoberts sota suposades mesures potser possibles com la que ens han presentat.