La CUP-Som Poble reclama un trasllat digne de l'escola de teatre de Girona El Galliner

La CUP-Som Poble reclama transparència, claredat i certeses a la Diputació de Girona davant la continuïtat del Galliner a la ciutat de Girona, el qual porta més de 30 anys com a espai de formació teatral per a alumnes del conjunt de les comarques gironines.



Durant aquest temps, el Galliner ha format part de la Casa de Cultura, edifici propietat de la Diputació de Girona, on també s’hi troba el Conservatori de Música, s’hi duen a terme exposicions i múltiples cursos i xerrades, entre altres activitats. Totes elles fan possible un centre cultural que ha sigut referència a Girona ciutat, però també a la resta de la demarcació.



Per aquest motiu, els dos diputats de la CUP-Som poble de la Diputació de Girona, Guillem Surroca i Jordi Casas, reclamen que el govern de la Diputació concreti públicament quin projecte vol per a la Casa de Cultura davant els canvis que s’hi estan duent a terme i que asseguri la continuïtat del Galliner a la ciutat, si cal en un nou emplaçament.



“La Casa de Cultura es tracta d’un equipament clau que dona servei a molta gent, la ciutadania ha de tenir clar com es vol reformular”, expressa Guillem Surroca. Per la seva banda, Jordi Casas manifesta que “és important per la ciutat de Girona i comarques garantir que el Galliner, referent clar en la formació cultural gironina durant 30 anys, pugui continuar aportant la seva feina”. Els diputats coincideixen que la nova ubicació ha de ser a la mateixa ciutat de Girona per mantenir la xarxa d’usuaris que van al Galliner i per qüestions de mobilitat.