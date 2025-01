Medi Ambient

El CEIP Ausiàs March d'Alzira reivindica la Pau i el Medi Ambient

En un ambient festiu i quasi primaveral, feren primer un passeig amb els més menuts, alguns de només 2 anyets, del centre al veí Parc de L’Alquenència, que recorregueren lentament. A continuació, acompanyats per la policia municipal, els majors feren la ja tradicional ruta dels parcs i les bicicletes ompliren els carrers de la ciutat, sense més incident que alguns entropessons inofensius perquè tots anaven a la velocitat dels xicotets per a no trencar el grup.

Amb aquests passeigs en bici va començar la III Setmana del Medi Ambient i la Pau que celebra el centre i que continua hui dilluns amb la Xerrada-Col·loqui “Alzira, 50 Anys de Medi Ambient”, a càrrec de Pedro Domínguez, químic, educador i portaveu ecologista. L’acte es farà a les 15:30h a l’Aula de Música i està obert als interessats en el tema.