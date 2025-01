reptes pel 2025

Ecologistes en Acció en alerta davant l'increment de l'extrema dreta, les desigualtats i les conseqüències del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat

Pel que fa al genocidi a Palestina continua impunement. Tant a Espanya com a Catalunya els governants han manifestat el seu desacord amb l’acció d’Israel mentre hi continuen comercialitzant amb armes. Entre d’altres, a la Fira de Barcelona hem anat a dir #NoAviationWeek i no als negocis armamentístics amb empreses israelianes. Hem seguit donant suport al boicot com a eina política.

Sobre les renovables, queda encara lluny de fer-se amb els criteris que nosaltres plantegem -més participació ciutadana, ordenació clara amb el territori per respectar la biodiversitat i l’espai dedicat a producció agrària, equilibri territorial, entre d’altres-. Per augmentar el percentatge de renovables hem manifestat estar en contra de l’acceleració exprés establerta per l’Estat de les avaluacions ambientals que impedeixen la participació ciutadana; no ens sembla que sigui la solució. Tampoc no s’està tenint en compte la gestió de la demanda.

No es gestiona la demanda tampoc de l’aigua. "Des del govern només es busca tenir-ne més quantitat sense contemplar per a quins usos s’empra i així, ha tallat l’aixeta a l’agricultura, però no al turisme, per exemple, en l’emergència que hem viscut en aquest 2024; o construeix dessaladores, però no respecta els cabals ecològics dels rius. Per això hem seguit amb la campanya NoenRaja i celebrant cimeres socials de l’aigua, juntament amb moltes entitats".

Afirmant que "Si seguim extraient i produint aigua sense gestionar-ne la demanda, seguirà el saqueig, agreujant les sequeres persistents que tindrem; si seguim produint energia sense límit, no podem parlar de renovables, sinó de rentat verd dels oligopolis energètics".

Canvi climàtic

Opina que "la lluita per la supervivència de la vida al planeta ha vist enguany una petita llum d’esperança, amb l’aprovació del Reglament sobre la Restauració de la Natura al Consell de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea, que ha marcat una fita crucial en la protecció i la recuperació dels ecosistemes del continent. Hem celebrat la seva ratificació i urgim a implementar un ambiciós Pla Nacional de Restauració amb àmplia participació pública. Tanmateix també enguany s’ha aprovat una desprotecció del llop preocupant a Europa, com una falsa solució a la depredació del bestiar, cosa que va en contra del compromís d’Europa de salvaguardar i restaurar la biodiversitat. A Catalunya encara tenim pendent i seguirem lluitant perquè la Generalitat compleixi l’obligació legal que té de crear el Conservatori del Litoral, que ja porta més de tres anys de retard. De fet, ja hem portat el cas al TSJ de Catalunya".

Any electoral

Aquest any que ja s’acaba hem tingut eleccions; hem perdut la oportunitat a nivell de Catalunya de donar rang transversal i prioritari a les polítiques amb perspectiva de justícia ecosocial. Reclamàvem que es donés a l’emergència ecològica i a les mesures per mitigar el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat la centralitat que requereix en les polítiques publiques. No ha estat així.

Els ecologistes esperen veure avenços en polítiques agroecològiques i frenar l’ús de pesticides al camp, que està contaminant les aigües a tot el territori de l’estat espanyol i concretament a Catalunya deixa més de 200.000 persones sense aigua potable.

Les mobilitzacions al camp amb les quals va començar l’any que acabem han posat altaveu a un descontentament de la pagesia que fa anys que coneixem; el sistema agroindustrial està provocant dificultats i desequilibris al camp -i afavoreixen els discursos simplificadors de l’extrema dreta-. Mentrestant, la firma del tractat UE-Mercosur amenaça amb concretar-se, amb tots els problemes afegits que comportarà per a la pagesia a ambdós costats de l’Atlàntic.

Ecologistes en Acció participa en espais i construïm aliances on la ciutadania i la pagesia puguin avançar cap a models de respecte al medi ambient i la sobirania alimentària. Començarem l’any 2025 amb una reunió amb el conseller d’agricultura, on esperem conèixer les seves estratègies i propostes, i traslladar-li les nostres, per a enfocar la producció alimentària amb mirada agroecològica.

La consellera de Territori encara no ens ha donat hora per parlar amb ella. De cara al 2025 esperem que es descarti definitivament l‘ampliació de l’aeroport del Prat i del Port de Barcelona, on hem presentat, per exemple, una proposta de pla per reduir l’operativa de creuers; lluitarem perquè així sigui.

El desastre de València causat per la Gota Freda hauria de servir perquè la societat en general es faci conscient de la relació entre el nostre model econòmic i el canvi climàtic i les seves conseqüències; però com que sabem que malauradament la tendència és mirar cap a una altra banda, des d’Ecologistes en Acció de Catalunya hem fet un requeriment a la Generalitat de moratòria a tots els projectes urbanístics amb risc d’inundabilitat i estem donant suport a totes les plataformes i col·lectius que coneguin projectes i plans amb aquest risc als seus municipis per a requerir moratòries individualitzades i entre totes pressionar les persones responsables a no posar més vides en perill.

La campanya per lluitar contra el greenwashing, rentat verd o blanqueig ecològic ha tingut una primera fita aquest 2024, amb l’expedient sancionador obert a l’empresa Stoneweg, responsable de la urbanització de Sa Riera Living, a Begur; i una victòria agredolça, ja que aigües de Viladrau van canviar el seu missatge al web per causa de la nostra denúncia, tot i que no ha estat multada per les autoritats. Des d’Ecologistes en Acció seguirem reclamant a l’Agència Catalana de Consum que faci la seva feina i controli els missatges publicitaris de les empreses. De moment hem acabat l’any denunciant també MSC Cruceros, i seguirem en el 2025 amb més denúncies.

En relació amb els residus s'espera aconseguir que s’aprovi la nova llei de Catalunya –que porta un retard considerable-, amb criteris de decreixement i recuperació de materials, a més de l’aplicació de la territorialització en la gestió de residus; i continuarem exigent transparència en l’exportació/importació de residus i començar la seva reducció dràstica.

Pel que fa a la qualitat de l’aire, que a partir d’ara es mesurarà segons la nova Directiva europea –encara lluny dels objectius de l’OMS-, des d’Ecologistes en Acció de Catalunya seguirem pressionant perquè els ajuntaments reticents a instaurar les ZBE compleixin amb les seves obligacions. Ja hem requerit al de Badalona i el portarem a la justícia.