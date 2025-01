Davant les votacions en el Congrés espanyol del 22 de gener de 2025

Les i els pensionistes assistim desconcertats i molts enrabiats, ahir dimecres 22 de gener de 2025, al comportament dels grups i partits polítics en el Parlament de l'Estat. Es van presentar tres decrets llei per a la seva discussió i aprovació, molt importants per a tota la ciutadania i en particular, el Reial decret llei 9/2024, també conegut com a llei òmnibus, rebutjat pels vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts, amb 171 a favor, 177 vots en contra i 1 abstenció. Les mesures que decauen amb el rebuig d'aquest decret són entre altres:

• La moratòria de desnonaments i de talls de subministraments per a famílies vulnerables de l’escut social.

Els descomptes en el transport i en el bo social elèctric.

La revaloració de les pensions contributives.

L'augment de les pensions no contributives i mínimes.

Nega la pujada del salari mínim .

. Les ajudes als damnificats per la Dana i el volcà de La Palma.

El Decret llei 10/2024, per a l'establiment d'un gravamen temporal energètic durant el 2025, també va ser rebutjat pel PP, Vox, Junts, el PNB i UPN que han sumat els seus vots, amb 165 a favor, 183 vots en contra i 1 abstenció.

La votació d'aquest dimecres en el Congrés sobre pensions, Decret llei 11/2024, del 23 de desembre, xoca amb el relat d'un PSOE que lidera un govern progressista enfrontat a un PP retrògrad, trumpista i neoliberal: tots dos partits amb el suport de Sumar, PNB, ERC, Coalició Canària i UPN, amb 298 a favor, 51 vots en contra i 0 abstencions, van fer possible l'aprovació d'una reforma del sistema públic de pensions per a permetre que es pugui ampliar voluntàriament l'edat de jubilació fins als 72 anys.

Aquesta situació ataca directament a les classes més desfavorides de l'Estat Espanyol, abocant-les a l'exclusió social i la pobresa, i protegint els guanys desmesurats de les grans elèctriques. Aquesta és la mostra de les polítiques de terra cremada que practiquen les dretes ultranacionalistes.

Per tot això, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) juntament amb la Unitat d'Acció de Moviment Pensionista emplacem el govern i al Parlament a corregir aquesta situació abans del 20 febrer (moment en què es tanquessin les nòmines de les pensions de març), cridant a la mobilització a pensionistes, estudiants, treballadores/és i ciutadania en general, amb accions de tota mena de manera immediata, convergint el dissabte 22 febrer en tot l'Estat, en defensa dels drets públics anul·lats.

“Governi qui governi els serveis públics, els drets i les pensions públiques

es defensen”

23 de gener de 2025

Comissió de Comunicació

COESPE