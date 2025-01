Alaitz Intxaustegi i Guillem Policarpo, nous portaveus de Guanyem Girona

Guanyem Girona ha anunciat Alaitz Intxaustegi i Guillem Policarpo com a nous portaveus de la formació municipalista. Amb això, la formació busca consolidar el lideratge col·lectiu i enfortir el projecte municipalista més enllà de la institució local. Els nous portaveus han estat escollits per l’assemblea del partit.

Alaitz Intxaustegi, del barri del Pla de Palau, ha participat en projectes per fomentar el benestar emocional i la creació de xarxes comunitàries, així com en el moviment per l'habitatge al Sindicat de Llogateres. És psicòloga infantojuvenil especialitzada en trastorns del desenvolupament i vinculada al món del lleure.

Guillem Policarpo, veí de Santa Eugènia i originari de València, és metge de professió i ha estat actiu en moviments estudiantils i juvenils al País Valencià. També és membre del Col·lectiu País Valencià Carme Miquel a Girona.