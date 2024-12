Català a les xarxes

Plataforma per la Llengua estrena canal de TikTok per arribar als públics més joves

Plataforma per la Llengua ja ha arribat a TikTok, la xarxa social líder entre els menors de 18 anys, i una de les xarxes de més creixement els darrers anys, en totes les franges d'edat. L'entitat ha posat en marxa un canal en aquesta xarxa social amb el finançament aconseguit a través d'una campanya de micromecenatge, i es proposa arribar als més joves, combatre la catalanofòbia que hi impera i potenciar nous creadors de contingut.



L'entitat ja ha presentat els primers creadors de contingut que aportaran el seu talent en el canal. Les primeres en fer-ho han estat Andrea Flaisser i Shalana, seguides per Loren Muñoz i pel duet Araendonen.



Aquest només és un tast dels molts continguts que el canal ha encarregat a diferents creadors d'arreu del domini lingüístic i que permetran fomentar l'activisme lingüístic, compartir curiositats sobre llengües del món, fer conèixer l'activitat de Plataforma per la Llengua, difondre coneixements sobre el català i dinamitzar reptes i concursos.



L'entitat farà unes tres publicacions a la setmana a TikTok, sempre amb un to informal i amb un llenguatge adequat a aquesta xarxa social, i tots els vídeos inclouran subtítols perquè es puguin veure sense so des de qualsevol dispositiu i en qualsevol espai públic. Per tal que l'algoritme posicioni els continguts del canal, els vídeos s'adaptaran constantment a les tendències de cada moment. En aquesta xarxa social, les tendències canvien cada dia, i cal ser constants en la publicació de continguts perquè els usuaris els descobreixin.



TikTok, xarxa líder entre els joves, en expansió en totes les franges d'edat i referent informatiu



TikTok és la xarxa social líder entre els menors d'edat, però no és exclusivament una xarxa per a joves: un de cada cinc usuaris catalans actius a les xarxes socials fa servir TikTok; la xarxa ha tingut un creixement del 255 % des del 2020, i els usuaris han augmentat entre tots els grups demogràfics, que han anat reduint el temps a xarxes socials. El 33 % d'adults menors de 30 anys, a més, s'informen directament a través de TikTok.



El gran ús d'aquesta xarxa social és motiu suficient perquè Plataforma per la Llengua s'incorpori a TikTok. Però a més hi ha un segon motiu important per a ser-hi: la gran abundància de catalanofòbia en els continguts més populars. L'entitat considera que no ser-hi presents i no generar continguts veraços que permetin contrarestar la catalanofòbia deixa via lliure a aquests discursos, que són els que acaben trobant els joves que fan servir la xarxa com a cercador i com a font d'informació.