Ensenyament

La CUP vol que es garanteixi la continuïtat de l’ESO i Batxillerat a l’Institut Narcís Xifra

La CUP ha registrat una proposta de resolució a la comissió d'educació per garantir que es compleixin els acords del departament en relació amb la continuïtat de l’ESO i Batxillerat de l'institut Narcís xifra de Girona.

D’acord amb els compromisos adquirits pel Departament d’Educació i Formació Professional, la direcció del centre Narcís Xifra de Girona, el claustre de professorat, les famílies i l’alumnat, es demana pel curs vinent la implantació de les diferents modalitats de Batxillerat a l’institut Narcís Xifra i Masmitjà, de la ciutat de Girona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Defensem la Terra), ha presentat una proposta de resolució a la comissió d'educació per implantar el Batxillerat en doble titulació amb ensenyaments esportius a l’institut Narcís Xifra i Masmitjà de la ciutat de Girona, també el Batxillerat General i que es mantinguin les dues modalitats que ja es cursen de Batxillerat (de Ciències i Tecnologia; i d’Humanitats i Ciències Socials).

Gràcies al posicionament de l’Ajuntament de Girona amb la regidora d’educació Queralt Vila i l’Alcalde Lluc Salellas s’ha pogut aturar aquest intent de tancament junt amb la lluita de les famílies i el propi centre. Tot i així la CUP vol que es garanteixi la continuïtat de l’ESO i el Batxillerat, segons Dani Cornellà “entrem aquesta proposta perquè no ens fiem d’aquest govern del PSC” i agefeix “la consellera Paneque com a regidora de l’ajuntament de Girona va defensar que no es perdés l’ESO i ara al govern el departament d’educació ha intentat tancar fins i tot el Batxillerat”. Per això, la CUP vol que la Comissió d’Educació del Parlament es posicioni a favor dels acords per garantir que el PSC no pugui tornar a intentar “desmantellar l’Institut o desdir-se de les millores acordades”.