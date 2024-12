Habitatge

La CUP proposa una bateria de propostes per revertir la situació de l'habitatge al Ripollès

Segons Alba Jaén, la portaveu territorial de la CUP a les comarques nord-orientals, “del 2014 ençà, el preu del lloguer ha augmentat un 37% a la comarca”. Arreu del país s’han estès els usos no residencials de l’habitatge i els contractes de lloguer alternatius al de llarga durada, que ara comporta contractes de 5 o 7 anys en funció del propietari. El Ripollès no n’és una excepció: segons el cens de 2021, al Ripollès hi ha 19.032 habitatges familiars, d’aquests, només 10.617 són primeres residències, en canvi 8.415 són segones residències. “En altres paraules, el 44% dels habitatges del Ripollès són segones residències, ni més ni menys” diu Alba Jaén. A Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les abadesses, de mitjana, tenen l’11% d’habitatges buits. Aquests cinc municipis sumen 1439 habitatges buits.

Globalment, parlant d’una comarca on entre pisos turístics, habitatges buits i segones residències costa trobar una casa on viure no perquè faltin edificacions, sinó perquè l’habitatge construit no es dedica a la seva funció: que hi visquin persones que viuen i treballen a la comarca. Fruit d’una falta d’inversió i planificació a llarg termini per la comarca.

Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, ha desenvolupat una bateria de propostes per revertir la situació: dinamització i planificació econòmica, inversió en infraestructures començant per la línia de Rodalies i fomentar la reconversió d'habitatges per a primeres residències, entre altres. Per altra banda el diputat ha remarcat que “calen oportunitats laborals per poder viure bé a la Comarca” i que “és necessària augmentar la freqüència de Rodalies i millorar el servei amb el seu desdoblament, ja que es tracta de la línia menys segura del país”.

Àlex Medrano, regidor per la CUP a Ribes de Freser i Conseller Comarcal del Ripollès, ha posat èmfasi en la greu situació de l'habitatge que pateix la comarca del Ripollès. “La solució passa per expropiar els pisos buits de grans tenidors, posar tipus impositius més alts a les segones residències i els habitatges buits i facilitar ajudes per rehabilitar els pisos buits no habitables en mans de petits tenidors”. Medrano afegeix que “als municipis on els pisos turístics representen una part excessiva del parc cal posar-hi restriccions de forma urgent”.