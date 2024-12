Gota freda

Indignació per la visita dels borbons a Catarroja

La batllessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha expressat la seva indignació per la visita de la família borbònica al municipi, ja que s'ha realiyzat sense avisa i no ha visitat els indrets on encara s'està treballant per revertir els efectes de la gota freda. Diu que han vingut a prendre un aperitiu i noha volgut saludar a la família.

La família reial hui volia fer-se l'aperitiu a Catarroja. Un banyet de populisme baratet i cutre: 'La alcaldesa de Catarroja, indignada por la visita sin avisar de los reyes: "Quieren aparentar una normalidad que no es real" https://t.co/3jyd9OJBEN via @eldiariocv — Rafa Xambó (@RafaXambo) December 22, 2024