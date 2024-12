UE i Mercosur

Ecologistes en Acció considera que el tractat de lliure comerç tindrà greus repercussions ambientals i socials

Es va signar el passat 6 de desembre i només afavoreix les multinacionals

L’acord EU-Mercosur acaba de firmar-se després d’anys de negociacions a porta tancada malgrat el rebuig expressat recentment per més de 400 organitzacions de tot el món en una declaració conjunta contra la signatura del tractat.

L’acord comportarà grans beneficis per a les multinacionals a un gran cost humà i ambiental. Com ja va mostrar un informe realitzat per Ecologistes en Acció i Entrepobles el 2022, es tracta d’un acord neocolonial que suposa accentuar el paper dels països del Mercosur com a exportadors de matèries primeres de tota mena, especialment les agropecuàries, cosa que allunya encara més qualsevol esperança de Sobirania Alimentària a banda i banda de l’Atlàntic i dificulta possibles estratègies futures per al desenvolupament d’un comerç just entre totes dues regions. Per la seva banda, Europa augmenta l’exportació de productes industrials, incloent-hi pesticides perillosos -la utilització dels quals està prohibida a la UE- i altres béns de consum com cotxes o maquinària agrícola, tot desarticulant el teixit industrial intern d’aquesta regió sud-americana.

L’acord reforça una relació comercial colonial i extractivista que agreujarà les desigualtats socials, fomentarà la desforestació, accelerarà la crisi climàtica i augmentarà el risc de desplaçament de pobles i violacions de drets humans.

En aquest context, la UE, que diu que defensa la transició verda, està disposada a fer negocis amb Argentina, amb un president com Milei d’extrema dreta negacionista de tota la problemàtica ecològica i social. La signatura de l’acord comercial UE-Mercosur, que ja per si perjudica el medi ambient i les condicions socials en tots dos blocs signataris, és directament donar un altre impuls cap a l’abisme.

L’acord haurà de ser ratificat a Europa i als països del Mercosur. A la UE l’acord hauria de ser, en teoria, acordat per unanimitat per tots els governs de la UE i després ser examinat i votat pels parlaments nacionals i alguns regionals. Tot i així, la Comissió Europea podria dividir l’acord UE-Mercosur en instruments separats per eludir el dret de veto dels governs nacionals de la UE i impedir el control democràtic dels parlaments nacionals i regionals.

Ecologistes en Acció fa més de 20 anys que fa front als mal anomenats tractats de “lliure comerç”, que només donen llibertat a les transnacionals, acceleren i incrementen el saqueig dels béns naturals mentre consoliden encara més i prolonga les relacions neocolonials mitjançant un intercanvi desigual entre països del Nord i el Sud global.

Tot i aquest revés, l’organització ecologista continuarà treballant amb organitzacions aliades i afins a la UE i a Mercosur per intentar impedir la ratificació de l’acord.