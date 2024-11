Repressió

Tres detinguts, diversos ferits i una mare i els seus dos fills desnonats d'un pis a Ciutat Vella.

Tres dies després de la massiva manifestació per l'habitatge del passat dissabte 23N als carrers de Barcelona, avui s'ha tornat a evidenciar la cara més crua de la crisi de l'habitatge amb un nou desnonament d'una mare i els seus dos fills de 3 i 5 anys d'un pis del barri de Casc Antic per part del PSC. En reaccions després de la gran manifestació, Salvador Illa va dir "voler dialogar amb la societat civil". La realitat, però, és que avui han estat els Mossos d'Esquadra enviats per la Generalitat, qui han fet fora de casa a una família sense alternativa habitacional d'un pis de la seva propietat.

Des de primera hora del matí les seccions locals de Raval i Casc Antic del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'han concentrat davant la porta de l'habitatge per mirar d'impedir que s'executés el desnonament. Els agents de la BRIMO han carregat brutalment, i l'actuació s'ha saldat amb múltiples ferits per les càrregues: dues persones ateses pels sanitaris, una d'elles traslladada a l'hospital en ambulància. A més a més, hi ha hagut 3 persones detingudes que han estat traslladades a la comissaria de Les Corts. Entre les persones ferides hi havia també treballadores d'habitatge de l'Ajuntament que intentaven mediar i han manifestat voler presentar una denúncia contra els Mossos d'Esquadra.

Segons xifres oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de l'any 2023, la Generalitat va sol·licitar 655 ordres de desnonament en pisos de la seva propietat, una xifra rècord que representa un increment del 28% respecte de l'any anterior. Les dades també mostren 881 pisos buits. Malgrat això, la Generalitat s'ha negat a regularitzar la situació de les persones en situació d'ocupació i informe de vulnerabilitat.

Les primeres reaccions de la portaveu del SHSC, Marina Parés, han sigut d'assenyalament cap a la responsabilitat política del PSC: "Denunciem la hipocresia del govern de Salvador Illa. La política d'habitatge més immediata del PSC és el desnonament de famílies vulnerables".