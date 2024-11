risc d’inundabilitat

La CUP demana una moratòria urbanística a municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès amb risc d’inundabilitat

La CUP-Defensem la Terra ha registrat aquest divendres 15 de novembre dues preguntes adreçades al Govern sobre els plans urbanístics de diversos municipis de les comarques del Baix Llobregat i el Barcelonès, com ara el Prat, Gavà, Badalona i Cornellà, on existeix una voluntat expressa d’edificar sobre terrenys inundables.

El diputat de la CUP, Dani Cornellà, defensa la necessitat de decretar una moratòria urbanística, com han exigit diverses entitats ecologistes del país, als municipis on la inundabilitat és un risc i no disposen d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM). Aquesta qüestió va ser abordada al Ple del Parlament del 21 de juliol de 2022, quan els cupaires van proposar suspendre provisionalment plans urbanístics com el Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies a causa del risc d’inundabilitat, però el PSC, JUNTS i ERC van tombar-ho.

En aquest sentit, Cornellà considera que davant dels greus efectes del canvi climàtic, que darrerament hem vist amb el pas de la DANA al País Valencià, però també amb els fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents, «cal actuar amb contundència i celeritat els plantejaments urbanístics que posen en risc la població i malmeten el medi natural».