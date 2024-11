Lorganització europea ELEN demana al govern espanyol que aturi la imposició del 25 % de castellà a lescola

s'aprovi per unanimitat una resolució que insta el govern espanyol a suspendre la imposició del 25 % de castellà a l'escola. La resolució, impulsada per l'entitat, demana a l'Estat espanyol que compleixi plenament els compromisos de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM), i fa una crida a totes les institucions perquè protegeixin i enforteixin el sistema d'immersió lingüística.



El text, presentat a l'Assemblea General per la coordinadora d'Internacional de l'entitat, Marga Payola, considera que les decisions judicials contra la immersió són un motiu de preocupació, i denuncia que les entitats en defensa del català han estat excloses del procés judicial, mentre que sí que s'hi ha permès la participació de les entitats en defensa del castellà. Aquest partidisme, com recorda el text aprovat a Bilbao, també s'ha vist en les decisions de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, fins fa pocs mesos presidida per Dolors Montserrat, que ha promogut les tesis dels nacionalistes espanyols contra la immersió, amb una



L'Assemblea General d'ELEN ha defensat que la immersió és una eina vital per promoure la igualtat lingüística i la cohesió social a Catalunya, i que sense aquest sistema molts infants d'entorns castellanoparlants no aprendrien correctament el català. A més, l'organització internacional ha recordat que tant el relator especial de l'ONU per a les qüestions de les minories com el Comitè d'Experts de la CELROM ja han expressat preocupació per les sentències judicials contràries a la immersió, i que el Comitè d'Experts ha confirmat aquest setembre que l'Estat espanyol continua incomplint diferents compromisos de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. Per això, aquesta xarxa europea també reclama a Espanya que compleixi amb tots els compromisos que va signar el 2001, quan va ratificar la CELROM.



Assemblea General de la Xarxa Europea ELEN



L'European Language Equality Network (ELEN) és una xarxa europea sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció, la protecció i el benestar de les llengües europees menys parlades, i que treballa per la igualtat lingüística d'aquestes llengües en el marc de la defensa dels drets humans. ELEN vol ser la veu dels parlants d'aquestes llengües i compta amb 174 organitzacions membres que representen 50 llengües de 25 estats europeus diferents.



