Tornen les passejades de primavera de Guanyem Girona per descobrir l’entorn i el patrimoni de la ciutat

Guanyem Girona ha anunciat la quarta edició del seu cicle de passejades de primavera "Girona: patrimoni, natura i barris", una oportunitat per explorar l'entorn i el patrimoni de la ciutat i els seus barris. Enguany comptarà amb tres passejades on els participants tindran l'oportunitat de descobrir diversos aspectes de Girona de la mà d'experts i entusiastes locals.

La primera passejada, titulada "La porta de les Gavarres", es desenvoluparà el 6 d'abril amb sortida des de Sant Daniel i finalització als barris del Sector Est, passant per les Gavarres. Conduïda per l'exregidor Pere Albertí, aquesta ruta promet revelar els secrets d'aquestes àrees poc conegudes, que serveixen com a entrada al majestuós massís.

La segona passejada, titulada "Resseguint la Força Vella", tindrà lloc el 20 d'abril i oferirà als participants un recorregut patrimonial a través de la ciutat antiga. Des de la plaça Sant Pere fins al palau Episcopal, els participants tindran l'oportunitat d'explorar diversos punts d'interès històric i arquitectònic, com la Casa Pastors o el monestir de Sant Pere Galligants.

Per acabar, el 18 de maig es durà a terme una passejada especial dedicada a les famílies i als més petits de la ciutat. Sota el lema "Una ciutat jugable!" aquesta ruta inclourà elements interactius i activitats adreçades als més joves i culminarà amb un agradable vermut i animació infantil a la Rosaleda.

Amb aquest cicle de passejades Guanyem Girona reafirma el seu compromís amb la difusió i preservació del patrimoni local, brindant als residents i visitants una oportunitat única per connectar amb la història i la natura de la ciutat.