PEGASUS

Fa pocs dies es va estrenar un documental (original d'HBO) sobre el Catalangate anomenat Surveilled . Produït per Ronan Farrow, el periodista que va publicar el cas del ' Catalangate ' a The New Yorker, compta amb la presència de l'informàtic Elies Campo, diputats d'ERC (Jordi Solé i Laura Castel) i l'activista gironí Joan Matamala . També hi parla Ron Deibert, el director de Citizen Lab, el laboratori canadenc que va investigar el Catalangate.