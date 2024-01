Repressió

La CUP reclama la desclassificació dels documents del CNI sobre l’espionatge amb Pegasus als seus militants

Els querellants de la formació ha presentat una nova sol·licitud davant del Jutjat 32 per recordar que està pendent de fa mesos i que ja hi ha jutjats que ho estan acordant.

L’advocat dels querellants de la CUP, Benet Salellas ha presentat un escrit al jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona, que instrueix la causa per l’espionatge amb el programari Pegasus contra diputats i exdiputats de la CUP. Un document que insta al tribunal a demanar la desclassificació dels documents del CNI amb relació a les intervencions telefòniques que van patir el secretari tercer de la mesa del Parlament de Catalunya, Carles Riera i els exdiputats Albert Botran i David Fernàndez.Una petició de desclassificació que es va fer en el moment de formular la querella, l’abril del 2022, i que el jutge va deixar sense resoldre. Davant d’aquesta situació, la representació de la CUP va acudir a l’Audiència Provincial i la Secció Sisena perquè que la institució es pronunciessin sobre la petició i que va resoldre a favor dels independentistes. Dos anys més tard, el jutjat número 32 de Barcelona encara no ho ha resolt. És per això, que la defensa lletrada els querellants cupaires ha presentat una nova sol·licitud davant del Jutjat 32 per recordar que està pendent de fa mesos i que ja hi ha jutjats que ho estan acordant.

Des de la defensa de la CUP es mostren “decebuts” per la falta de col·laboració tant de la justícia com del govern espanyol per esclarir els fets. “A quasi dos anys de l’inici de les accions judicials per Pegasus estem molt decebuts dels resultats de la investigació judicial”, ha explicat l’advocat Benet Salellas. Qui evidencia les traves a la feina: “Hem hagut d’articular multitud de recursos per intentar fer avançar la investigació d’apel·lació davant el jutge. Ens trobem uns òrgans judicials que no estan investigant, ni la fiscalia està impulsant la investigació ni tampoc el govern de l’estat, una estructura que té tota la informació que ens podria ajudar i que no està fent cap aportació per voluntat pròpia”, ha afegit Salellas. Finalment, l’advocat conclou criticant les incongruències del sistema davant aquells “mecanismes” que creuen que haurien de “garantir drets i posar llum sobre una qüestió tan escandalosa com l’espionatge” i que no ho estiguin fent.

La CUP recorda que les peticions de desclassificació fetes pels jutjats número 20 i 29, que instrueixen les causes per espionatge contra Josep Maria Jové i Diana Riba (ERC) i l’espionatge contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja s’han resolt. Concretament en el cas del president Aragonès, el govern espanyol, va autoritzar la desclassificació parcial dels documents sobre l’espionatge del CNI el passat 16 de gener. Per això, els cupaires insisteix en el seu escrit que el jutjat número 32 de Barcelona faci també aquesta petició de desclassificació al Govern espanyol.