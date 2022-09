Espionatge

Montserrat Vinyets, secretària de la Comissió “Pegasus” al Parlament

Montserrat Vinyets, diputada de la CUP-Un nou cicle per Guanyar serà la secretària de la “Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru”.

Aquest dimarts 21 de setembre a les 10:00 h., s’ha constituït al Parlament la “Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru” (Comissió “Pegasus”). La Mesa del Parlament va aprovar el maig d’aquest any crear aquesta comissió, que va ser impulsada per la CUP, ERC i Junts a través de l’article 67.3 del Reglament, que no requereix votació al ple.

El 14 de juliol de 2020 va sortir a la llum que més de 130 persones de la societat civil -entre les quals representants de la CUP- van ser espiades mitjançant el hackeig del mòbil durant el 2019. "Pegasus" és el nom de l'spyware que hauria sigut utilitzat per practicar l’espionatge. En el cas de la CUP això ja ve de lluny ja que la brigada d'informació ja va intentar infiltrar un talp a l'estructura nacional de la CUP durant l'estiu del 2017. La CUP també va denunciar el 2018 que els seguiments i la vigilància havien continuat després del referèndum.

En paraules de la diputada Montserrat Vinyets “Cal investigar des del Parlament aquests fets que suposen un atac als drets fonamental dels ciutadans i aclarir el paper de l’Estat en aquest cas d’espionatge”. La diputada també ha manifestat que “l’espionatge ha estat històricament un mecanisme utilitzat amb la finalitat de controlar política i socialment a la ciutadania i és una pràctica que cal erradicar en societats democràtiques”.

Cal recordar també que la CUP va presentar a finals d’abril una querella al jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona -i que segueix pendent de ser admesa a tràmit- per tal que s’investigui qui ha estat el responsable de la utilització d’aquests programes i en la que també es demana que es citi com a investigada a l’empresa israeliana NSO que desenvolupa i comercialitza el programa Pegasus des de 2016.