Habitatge

Denuncien al PSC per la seva responsabilitat pels milers de desnonaments i els màxims històrics del preu del lloguer.

L’acte organitzat pel PSC de Barcelona a la seva seu al carrer Consell de Cent tenia com a títol “L’habitatge és la nostra prioritat” i va aplegar a unes trentena de persones, entre membres i simpatitzants del partit. A la taula rodona hi participaven Carme Trilla, presidenta de l’Observatori Metropolità d’Habitatge, i Lídia Guillén, secretària d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. A la sala hi era present també Joan Clos, exalcalde de Barcelona i president fins el febrer de 2024 de l’Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), coneguda com a patronal dels rendistes.

L’acte va transcórrer amb normalitat fins al torn de preguntes, quan Marina Parés, portaveu del SHSC, va agafar el torn de paraula, però en lloc de fer una pregunta el va aprofitar per retreure la situació de l’habitatge a un PSC que lidera els governs de l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat. Segons va denunciar la portaveu del SHSC, “el vostre partit ha estat entrant i sortint del govern estatal des dels 80 i és un clar responsable del problema, havent construït un estat venut al turisme i l'especulació immobiliària”.

La intervenció de la portaveu va ser contundent i es va sobreposar a les veus del públic, incloent-hi la Joan Clos que li cridava que callés: “heu aprovat lleis que són paper mullat, heu posat catifa vermella als fons voltor, heu col·locat a una ministra d'habitatge que és rendista..., almenys tingueu la decència de callar”, va dir la portaveu. I va continuar: “amb una mà aproveu lleis simbòliques que no canvien res i us ompliu la boca de promeses buides i falses solucions, mentre amb l'altra mà apliqueu la vostra política d'habitatge real que consisteix en alimentar el negoci de la construcció massiva, afavorir els rendistes i desnonar la classe treballadora”.

L’acció del SHSC s’emmarca en la preparació de la manifestació del 23N de la qual són organització convocant. En les setmanes prèvies han organitzat i participat de diverses assemblees obertes per tot el territori i estan coorganitzant columnes per anar a la manifestació a Barcelona des dels diferents barris i territoris. La posició del SHSC és contundent sobre la participació dels “partits polítics professionals”, tal com exposen en un article que han publicat avui mateix al mitjà Horitzó Socialista.