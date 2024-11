DANA

Calen soluciones urgents al barraquisme i la pobresa severa a l'entorn del Riu Besòs

Coordinadora Veïnal del Baix Besòs ha manifestat que la situació de pobresa extrema, la manca de pisos de protecció oficial i l'augment dels lloguers a l'àrea metropolitana empeny nombrosos veïns i veïnes a buscar solucions precàries per poder viure sota un sostre.

La Coordinadora porta més de tres anys denunciant la situació de barraquisme al Pla del Besòs i a les zones limítrofes, el perill que suposa viure en aquestes condicions i la deshumanització de les persones que es troben en situacions tan precàries. Des de llavors s'han produït tres incendis, alguns amb morts, i diversos episodis de fortes pluges.

Després de reiterades denuncies, es va realitzar un estudi de la situació. S'han fet reunions de l'Ajuntament amb la delegació del Govern, la Generalitat de Catalunya i el Consorci del Besòs. Per desgràcia, aquestes reunions només s’han quedat en bones paraules i eloqüents frases on es diu que s’intervindrà per arreglar la situació.

De moment, l'entitat veïna ha constatat que "els fets ens han demostrat el contrari. No s'ha fet ni un pas en la direcció de posar els recursos necessaris per donar a aquestes persones una solució per erradicar el barraquisme i la situació de precarietat i de perillositat per incendi o per inundacions que pateixen".

Així, ens troben que el passat 4 de març l'Ajuntament -per evitar l'efecte crida de nous assentaments empesos per la pobresa severa- va començar el desallotjament de les barraques del municipi. En aquella ocasió no hi va haver oposició.

El 29 de novembre, però, es va començar a realitzar un nou desallotjament de les barraques situades a la riera de la Vallensana, i aquesta vegada sí que les persones afectades s'han reunit i han començat a reclamar solucions a les Administracions, ja que el desallotjament es va realitzar sense cap alternativa social per als afectats.

Davant de la situació d'extrema necessitat amb l’avís de fortes pluges a causa de la DANA, aquestes persones es van anar a refugiar a l'Hotel d'Entitats de Montcada, on es van poder quedar només aquella nit -ja que es tracta d’un lloc no apte per viure-hi-, acompanyats per les gestions de l’Associació Veïnal de Can Sant Joan amb l'Ajuntament de Montcada.

L'Ajuntament els ha donat una sortida provisional donant-los allotjament durant un mes, però la solució definitiva per a aquestes persones no existeix, i es veuran obligades a moure's com a nòmades per la zona del Besòs fins a trobar un lloc definitiu on poder viure.

El nou govern de la Generalitat, juntament amb els responsables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la delegació del Govern, els ajuntaments i el Consorci del Besòs han de donar una resposta ràpida a aquesta situació.

Des de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs exigeixen que donin una solució humanitària i social als afectats, que es posin a treballar amb el problema del barraquisme situat a la zona del riu i que es deixin de paraules i reunions que només serveixen per donar bona imatge davant de la ciutadania.

Puntualitzen que encara s'està a temps d'evitar una catàstrofe, esperen que no hàgim de tornar a denunciar aquests fets amb més morts sobre les nostres consciències