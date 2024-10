esborrem la frontera

Tuïr acollirà la tercera Trobada sense Fronteres

La tercera “Trobada sense Fronteres” dels municipis catalans se celebrarà a Thuïr el dissabte 5 d'octubre de 2024, de 10 a 15 h. Està organitzat per l'associació cultural Angelets de la Terra, amb la col·laboració de l'ajuntament de Thuir. 45 municipis catalans, tant del Nord com del Sud, ja s'han inscrit en aquesta trobada, reservada als càrrecs electes municipals que vulguin impulsar projectes comuns.

Les Rencontres Sense Fronteres són una manera de donar seguiment al moviment de solidaritat popular impulsat a la Catalunya Nord pels Angelets de la Terra amb concerts, manifestacions i exposicions, a partir de l'1 d'octubre. "Creiem que això ens ajudarà a enfortir els llaços i a esborrar un límit mental que bloqueja les dinàmiques comunes. No n'hi ha prou amb obtenir subvencions europees, cal tenir projectes i visió de futur per a un país que no s'atura a la frontera”, expliquen els Angelets de la Terra. “Si volem normalitzar unes relacions que haurien de ser naturals, com han estat durant segles, hem d'organitzar trobades catalano-catalanes. » Així ho declaren els Angelets de la Terra, que busquen curar ferides i traumes amb trobades entre municipis d'una Catalunya sense fronteres.

La reunió comença a les 10 del matí. Els alcaldes i regidors presents van signar una declaració conjunta, expressant la voluntat de reforçar els llaços i continuar aquestes trobades. Aquest document anima els ajuntaments a designar una persona encarregada de desenvolupar els intercanvis entre el Nord i el Sud, a convidar els càrrecs electes dels municipis amics durant les celebracions oficials, a organitzar sortides per enfortir els vincles i promoure la llengua, la cultura comuna, la història i la identitat amb projectes destinats a esborrar el límit mental. Per iniciar debats, les "reunions ràpides" permetran a cada ajuntament crear vincles amb altres tres ajuntaments a l'altre costat de la frontera. Després de les taules rodones, l'ajuntament de Thuir oferirà a tots els participants un àpat i una visita al celler Byrrh, on s'elabora el famós vermut nord-català i on es troba la tina de roure més gran del món, amb 110 tones de pes i 10 metres. alt.

També hi haurà actuacions musicals de quatre grups del col·lectiu Angelets de la Terra, un grup de músics nord-catalans per a la llengua, creat l'any 2010. Les festes començaran a les 10 h amb el cantant Joan Ortiz, després amb el jove Maxime Cayuela. , que va conquerir tot Catalunya amb la seva interpretació de “Tant com em quedarà” al programa francès “The Voice Kids”. Al migdia, serà el torn de Julien Leone, que va triomfar al programa Eufòria de TV3, seguit del grup compromès Llamp te Frigui.

Taules rodones sobre llengua, cultura i història

Una petició compartida pels càrrecs electes durant la segona Trobada Sense Fronteres a Bàscara el maig de 2024 és la necessitat de començar a desenvolupar projectes concrets entre els municipis del Nord i del Sud de Catalunya.

Per aconseguir aquest objectiu, els Angelets de la Terra ofereixen als representants municipals la possibilitat de participar en taules rodones sobre tres temàtiques: cultura, llengua catalana i història. Aquests tres temes es van definir durant les discussions a la segona Trobada Sense Fronteres i durant l'estiu amb els càrrecs electes.

Cultura : Com promoure els vincles culturals entre municipis? Mercats de pagès, fires culturals, etc.

Llengua : Com fomentar l'ús del català com a nexe entre els catalans del nord i del sud? Intercanvis escolars, grans esdeveniments com el mercat de Nadal del Barcarès, però amb una dimensió catalana; web per a intercanvis lingüístics, etc.

Història : Com promoure els vincles històrics? Centres d'interpretació, itineraris temàtics, etc.

L'objectiu és debatre i definir les necessitats, les eines i el paper de cada municipi per desenvolupar projectes d'interès comú que vagin més enllà de l'agermanament tradicional. Aquests projectes estan oberts a tots els nous municipis.

Per què organitzar Rencontres Sense Fronteres?

Una enquesta realitzada pels Angelets de la Terra l'any 2022 entre els municipis de la Catalunya Nord va revelar la voluntat de millorar les relacions amb les localitats del Sud. El 39,3% dels ajuntaments va voler intercanviar amb municipis d'altres països catalans, i el 72,7% es va mostrar partidari d'organitzar reunions entre càrrecs electes. És amb aquesta finalitat que es va crear un col·lectiu de municipis, amb la participació de 50 municipis catalans del Sud i 115 del Nord.

Les Angelets de la Terra és una associació cultural creada l'any 2001 a Perpinyà, que promou la llengua i els vincles amb la resta del país. Inicialment va ser una penya USAP, després un col·lectiu de músics amb 275 cançons enregistrades en català, i ara un col·lectiu de municipis.

L'entitat explica: “La gran majoria de veïns de la Catalunya Nord tenen la impressió que París està més a prop que Girona, tot i que som veïns. Des de Girona o Barcelona, col·laboren més fàcilment amb Montpeller, Tolosa o Lió que amb Perpinyà. Hi ha un desconeixement mutu i una incomprensió del nostre propi territori. »

Recorden el tancament de dos anys del pas de Banyuls, ordenat pel prefecte dels Pirineus Orientals. “Amb el tancament dels passos, l'Estat ha reanimat la frontera física i ha reforçat la frontera mental, com ja fa amb els controls policials que provoquen llargues files de cotxes als peatges de les autopistes. »

Llista dels 67 municipis catalans que participen a Recontres sense Fronteres des del desembre de 2023:

Catalunya Sud (33 municipis): Bàscara, Biure, Cabanelles, Cantallops, Castelló d'Empúries, Darnius, Espolla, Lladó, Llançà, Sant Climent Sescebes, Torroella de Fluvià, Verges, Argelaguer, Les Preses, Olot, Riudaura, Campllong, Sant Julià de Ramis, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Malla, Mieres, Montesquiu, Sant Martí d'Albars, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sant Feliu de Codines, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, La Garriga, Seva , Campdevànol, Gombrèn. Catalunya Nord (34 municipis): Èguet, Er, Estavar, La Guingueta d'Ix, Font-rabiosa, Finestret, Vilafranca de Conflent, Alenyà, Argelers, Banyuls de la Marenda, Cànoes, Cases de Pena, Cervera de la Marenda, Clairà. , Cornella-del-Bercol, Fontpedrosa, Òpol i Perellós, Pesillà de la Ribera, Portvendres, Sant Andreu de Sureda, Sant Cebrià de Rosselló, Sant Feliu d'Amunt, Sant Feliu d'Avall, Sant Genís de Fontanes, Sant Llorenç de la Salanca, Sant Nazari de Rosselló, El Soler, Sureda, Toluges, La Torre del Bisbe, Tuïr, Vilamulaca, La Menera, Morellàs i les Illes.