abocaments

Sol·liciten deu anys de presó per als tres directius de DITECSA responsables del greu abocament tòxic al Besòs

Ecologistes en Acció de Catalunya ha sol.licitat, juntament amb les corresponents sancions econòmiques i reparació dels danys causats, deu anys de presó als investigats pel greu incendi industrial amb abocament tòxic que va ocórrer a l’empresa DITECSA l’any 2019. En la causa penal que s’està tramitant al Jutjat d’Instrucció de Granollers, Ecologistes han demanat la pena més gran fins ara sol·licitada en aquesta mena de fets. Entenen que hi va haver un delicte d’incendi imprudent amb risc per a les persones, a més d’un delicte contra els recursos naturals i un altre contra la flora i la fauna.

El coordinador jurídic d’Ecologistes en Acció, Josep Hurtado, ho justifica: “Fins ara hi ha hagut una impunitat insuportable al respecte. Aquests empresaris-delinqüents-reincidents que posen en tan alt risc la salut de les persones i del medi ambient, només amb l’aspiració d’obtenir un major lucre personal, han de pagar-ho. Fa moltíssims anys que cap d’ells no ha entrat a la presó i per això creuen que poden fer el que vulguin. No volem que tot això acabi amb un posterior acord entre les parts i que ningú pagui, com gairebé sempre està passant fins ara. Si aconseguim el que demanem, segur que la resta s’ho pensaran dues vegades abans de delinquir”.

Incendis industrials, una constant

Segons un recent estudi també elaborat per Ecologistes en Acció de Catalunya, a partir de dades oficials facilitades pel Gabinet Tècnic de la Unitat d’Informació del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, durant els últims 10 anys, i només a la zona propera al riu Besòs i els seus afluents, hi ha hagut un total de 374 incendis industrials (o sigui a l’interior d’alguna de les empreses dels nombrosos polígons industrials existents) i que han requerit l’actuació del Cos de Bombers. Això indica una mitjana de tres incendis industrials de caràcter greu al mes. I qualsevol d’ells pot portar al desastre.

Tothom recorda el desastre ecològic amb l’explosió i posterior incendi de DITECSA el 2019. Però són molts més els incendis de tipus industrial que hi ha hagut en aquesta zona, com el que només uns mesos després va tenir lloc: el greu incendi de l’empresa Aprofitament Assessorament Ambiental SL a Granollers; o al març del 2021, el de la nau de Danone a Parets del Vallès; o al març de l’any següent, el de tres naus industrials a Montornès del Vallès; o després el de l’empresa química HEBRON, SA a La Llagosta; o el de l’empresa de reciclatge TIRGI novament a Parets; o el de la de plàstics Sonplast Extrusion a Lliçà de Vall; o el de TEGA CRT; o el més recent de l’empresa BARNASTOCKS.

Destaca la localitat de Montcada i Reixac, amb un total de 62 incendis industrials declarats en els últims 10 anys i que han requerit la intervenció dels bombers. Altres localitats properes com Montornès del Vallès (33), Les Franqueses (32) o La Llagosta (30) també estan patint un altíssim risc de causar una autèntica desgràcia als veïns o al medi ambient.

Hurtado alerta que qualsevol dia pot tornar a ocórrer una desgràcia, i assenyala que el veïnat de totes aquestes zones ha de saber el perill en què es troba: “Hi ha un convenciment erroni de seguretat industrial, però en realitat no és així. Sí que és cert que per llei aquestes empreses estan obligades a passar una sèrie d’inspeccions periòdiques, però després els Serveis de Prevenció i d’Inspecció de la Generalitat de Catalunya no fan gairebé res per corregir totes les irregularitats que existeixen. Ens creiem que les autoritats públiques compleixen la seva obligació de protecció i seguretat industrial, però la realitat demostra que no és així: el sistema no funciona per què no hi ha una verdadera voluntat coercitiva contra aquestes empreses perilloses i incomplidores. A més, elles saben que hi ha una impunitat quasi total al respecte”.