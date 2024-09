11S2024

Organitzacions de l'Esquerra Independentista es manifesten a Barcelona sota el lema "Fer-ho Possible"

A matí, es va fer un homenatge a Gustau Muñoz, militant comunista i independentista assassinat als 16 anys a una manifestació de l'11S.

A finalitzar la manifestació de l'esntitats sobiranistes, organitzacions de l'esquerra indepentista (CUP, Endavant, COS, SEPC, ARRAn i Alerta solidària) s'han manifestat des de la plaça Urquinaona fins al Mercat del Born sota el lema "Fer-ho Possible". A la marxa s'han aplegat mes sis mil persones.

La diputada al Parlament Laia Estrada ha recordat que amb la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat els cupaires ja van certificar “la mort del procés”, però ha assegurat que ara “s’inicia una nova etapa”. En aquest sentit, ha assegurat que la CUP es compromet a treballar per articular “una nova majoria popular” que reprengui la “confrontació” amb l’Estat i que “impedeixi que la classe dirigent es torni a fer enrere com ha passat en aquest cicle”.

